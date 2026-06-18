Após quase nove anos do homicídio que abalou Brejo Alegre, o Tribunal do Júri da Comarca de Birigui condenou, nesta quinta-feira (18), José Antônio da Rocha a nove anos de prisão em regime inicial fechado por homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

A sentença foi proferida pelo juiz Juliano Santos de Lima, que determinou a prisão imediata do condenado ao final da sessão, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O julgamento teve momentos decisivos durante os debates em plenário. Representando o Ministério Público, o promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes reconheceu que as provas produzidas durante a instrução não sustentavam as qualificadoras de motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Diante disso, pediu aos jurados o afastamento das qualificadoras e a condenação do acusado por homicídio simples, além da condenação pelo crime conexo de porte ilegal de arma de fogo.