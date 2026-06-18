Após quase nove anos do homicídio que abalou Brejo Alegre, o Tribunal do Júri da Comarca de Birigui condenou, nesta quinta-feira (18), José Antônio da Rocha a nove anos de prisão em regime inicial fechado por homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.
A sentença foi proferida pelo juiz Juliano Santos de Lima, que determinou a prisão imediata do condenado ao final da sessão, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
O julgamento teve momentos decisivos durante os debates em plenário. Representando o Ministério Público, o promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes reconheceu que as provas produzidas durante a instrução não sustentavam as qualificadoras de motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Diante disso, pediu aos jurados o afastamento das qualificadoras e a condenação do acusado por homicídio simples, além da condenação pelo crime conexo de porte ilegal de arma de fogo.
A defesa, conduzida pela advogada Érika Apolinario, sustentou a absolvição do réu com base na tese de legítima defesa. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento de que José Antônio teria agido sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, circunstância que poderia reduzir a pena em caso de condenação. A defesa também requereu o afastamento das qualificadoras.
Após a votação em sala secreta, os jurados reconheceram, por maioria, a autoria e a materialidade do crime, rejeitaram a absolvição por legítima defesa, rejeitaram a tese da violenta emoção e decidiram afastar as qualificadoras de motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Com isso, o crime foi desclassificado para homicídio simples.
Na sentença, o magistrado destacou que, após o veredicto do Conselho de Sentença, “o crime resta tipificado na forma simples, prevista no caput do artigo 121 do Código Penal”, destacando ainda que o réu era primário, não possuía antecedentes e que as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ou neutras. Em razão disso, a pena-base foi fixada no mínimo legal de seis anos de reclusão pelo homicídio.
O juiz também reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas ressaltou que a pena não poderia ser reduzida abaixo do mínimo previsto em lei. Pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, José Antônio foi condenado a mais três anos de reclusão. Somadas, as penas totalizaram nove anos de prisão.
Ao finalizar a sentença, Juliano Santos de Lima acolheu integralmente a decisão soberana dos jurados e determinou o imediato cumprimento da pena. O magistrado consignou: “determino a prisão imediata do réu José Antônio da Rocha, com a consequente expedição de mandado de prisão”, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal que autoriza a execução imediata das condenações impostas pelo Tribunal do Júri.
A sessão também foi marcada por momentos de tensão no plenário. Logo após o retorno do intervalo para o almoço, uma familiar do réu se envolveu em uma discussão com um estagiário que atuava durante o julgamento. Diante do desentendimento, ela foi convidada a deixar o plenário para que os trabalhos prosseguissem sem novas interrupções.
Já nos momentos finais da sessão, pouco antes da leitura da sentença, outra familiar do acusado passou mal e precisou receber atendimento médico. Uma ambulância municipal foi acionada e encaminhou a mulher ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui, onde ela recebeu atendimento.
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