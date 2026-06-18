A ausência no trabalho por cerca de três dias terminou de forma trágica para José Agnaldo Lourenço Baptista, de 49 anos. Ele foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (17), dentro da própria residência, no bairro Jacarandá, em Birigui. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e encontro de cadáver.

Segundo informações apuradas, José morava sozinho e deixou de comparecer ao trabalho nos últimos dias. Diante da falta de contato, a empresa onde ele trabalhava procurou uma das irmãs da vítima para saber se havia alguma informação sobre seu paradeiro.

Preocupada, a mulher foi até o imóvel e encontrou a residência completamente fechada. Sem obter qualquer resposta aos chamados, precisou arrombar uma das janelas para entrar na casa.