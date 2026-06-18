A ausência no trabalho por cerca de três dias terminou de forma trágica para José Agnaldo Lourenço Baptista, de 49 anos. Ele foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (17), dentro da própria residência, no bairro Jacarandá, em Birigui. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e encontro de cadáver.
Segundo informações apuradas, José morava sozinho e deixou de comparecer ao trabalho nos últimos dias. Diante da falta de contato, a empresa onde ele trabalhava procurou uma das irmãs da vítima para saber se havia alguma informação sobre seu paradeiro.
Preocupada, a mulher foi até o imóvel e encontrou a residência completamente fechada. Sem obter qualquer resposta aos chamados, precisou arrombar uma das janelas para entrar na casa.
No banheiro, encontrou o irmão caído no chão, enquanto o chuveiro permanecia ligado.
Outra irmã da vítima foi avisada e acionou a Polícia Militar. Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que José já estava sem vida e que o corpo apresentava avançado estado de decomposição.
Durante a vistoria inicial, não foram encontrados sinais aparentes de violência ou indícios de arrombamento no imóvel, circunstâncias que, a princípio, afastam a hipótese de crime.
Familiares relataram ainda que José era hipertenso e sofria de obesidade, fatores que podem estar relacionados a um possível mal súbito.
A Polícia Civil solicitou a presença da equipe do Instituto de Criminalística, responsável pela perícia técnica na residência. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exame necroscópico.
O laudo deverá apontar a causa da morte e esclarecer as circunstâncias do caso, que segue sob investigação.
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