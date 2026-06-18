A filha de uma idosa de 84 anos registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil de Araçatuba na manhã desta quinta-feira (18) relatando suspeitas sobre uma possível demora na transferência da mãe para atendimento hospitalar de maior complexidade. A paciente morreu minutos depois de conseguir transferência para a Santa Casa.

De acordo com o boletim, a mulher permaneceu internada por aproximadamente três dias no Pronto-Socorro Municipal aguardando vaga para transferência. Segundo o relato apresentado à polícia, a paciente possuía problemas de saúde, incluindo uma doença pulmonar já diagnosticada, e aguardava encaminhamento para a Santa Casa.

Ainda conforme o registro, a filha afirma que outros pacientes que estavam no mesmo local teriam sido transferidos antes da mãe. Ela também relatou que a saturação de oxigênio da idosa estaria muito baixa e que a transferência só teria ocorrido no dia 29 de maio. Cerca de 20 minutos após dar entrada na Santa Casa, a paciente morreu.