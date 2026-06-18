A filha de uma idosa de 84 anos registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil de Araçatuba na manhã desta quinta-feira (18) relatando suspeitas sobre uma possível demora na transferência da mãe para atendimento hospitalar de maior complexidade. A paciente morreu minutos depois de conseguir transferência para a Santa Casa.
De acordo com o boletim, a mulher permaneceu internada por aproximadamente três dias no Pronto-Socorro Municipal aguardando vaga para transferência. Segundo o relato apresentado à polícia, a paciente possuía problemas de saúde, incluindo uma doença pulmonar já diagnosticada, e aguardava encaminhamento para a Santa Casa.
Ainda conforme o registro, a filha afirma que outros pacientes que estavam no mesmo local teriam sido transferidos antes da mãe. Ela também relatou que a saturação de oxigênio da idosa estaria muito baixa e que a transferência só teria ocorrido no dia 29 de maio. Cerca de 20 minutos após dar entrada na Santa Casa, a paciente morreu.
No boletim, a familiar sustenta a hipótese de que a mãe poderia não ter evoluído para óbito caso tivesse recebido, em tempo oportuno, o tratamento disponível em uma unidade hospitalar de maior complexidade.
A ocorrência foi registrada como fato não criminal, com o objetivo de preservar direitos e permitir eventual análise futura dos fatos pelas autoridades competentes.
Secretaria Estadual de Saúde se posiciona
Em nota enviada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde, a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) lamentou o ocorrido e informou que a transferência da paciente M.E.B.T. para a Santa Casa de Araçatuba foi disponibilizada em 29 de maio, com aceite da vaga pela unidade receptora.
A Cross esclareceu que a atualização das informações clínicas da paciente durante o processo regulatório é de responsabilidade da unidade de origem, assim como o fornecimento de todos os dados necessários para que o melhor recurso assistencial seja localizado.
Ainda segundo a nota, a Central atua como intermediária entre os serviços de origem e de referência, funcionando de forma ininterrupta, 24 horas por dia, para identificar vagas hospitalares em unidades aptas a prestar a assistência necessária a cada paciente.
A Secretaria informou também que a busca por vagas considera a disponibilidade de leitos e a capacidade técnica das unidades de saúde, sejam elas municipais, estaduais ou filantrópicas.
De acordo com a Cross, todos os casos inseridos na regulação são encaminhados às unidades de referência correspondentes, cabendo à Central realizar a busca ativa por vagas na rede assistencial, conforme a classificação de risco e a gravidade do quadro clínico informado.
Prefeitura diz que paciente recebeu assistência
Em nota, a Prefeitura de Araçatuba informou que a paciente recebeu assistência ininterrupta durante todo o período em que aguardava a disponibilização de uma vaga regulada para atendimento em hospital de maior complexidade.
Segundo a administração municipal, no momento da transferência ela encontrava-se hemodinamicamente estável, conforme os registros clínicos que acompanharam o transporte.
A Prefeitura afirmou ainda que o processo de regulação foi conduzido por meio do Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp), onde constariam negativas de disponibilidade de oito hospitais da região antes da efetivação da transferência para a unidade de referência.
De acordo com a administração municipal, o procedimento seguiu os protocolos estabelecidos e não houve omissão ou interrupção da assistência prestada à paciente durante o período em que permaneceu no Pronto-Socorro Municipal.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que permanece à disposição das autoridades para apresentar prontuários, registros clínicos, documentos de regulação e demais informações necessárias ao esclarecimento dos fatos.
Matéria atualizada às 19h08
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