Os torcedores de Guararapes terão uma opção diferente para acompanhar a partida entre Brasil e Haiti, válida pela Copa do Mundo, nesta sexta-feira (19). A Prefeitura vai instalar um telão em frente ao Paço Municipal e promover uma programação musical antes e depois do jogo.

A festa começa às 19h com apresentações de Lucas Cross, Amanda Mendes, Velho Senado e DJ Delira. A transmissão da partida está marcada para as 21h30 e, após o apito final, o público poderá continuar a comemoração ao som de Ricardo Dias, DJ Junior TNT, DJ Junior da Mata e DJ Kako.

Diferentemente da estreia da Seleção Brasileira no último sábado (13), quando a chuva marcou presença em várias cidades da região, a previsão para esta sexta-feira é de tempo firme. Apesar da ausência de chuva, os torcedores devem se preparar para o frio: a máxima prevista é de 27°C e a mínima deve chegar aos 14°C durante a noite.