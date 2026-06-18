Um homem de 79 anos procurou a Polícia Civil para registrar um furto ocorrido em sua área de lazer, localizada no bairro Jardim Nova Yorque, em Araçatuba. O caso foi registrado no fim da manhã de quarta-feira (17).
De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário deixou o local por volta das 11h45 e, ao retornar cerca de uma hora e meia depois, encontrou o imóvel revirado. Ao entrar na área de lazer, teria se deparado com dois homens nos fundos da propriedade.
Segundo o relato, os suspeitos fugiram assim que perceberam a presença da vítima. Eles teriam escalado o muro dos fundos e escapado pelos telhados de imóveis vizinhos.
O proprietário informou que não conseguiu identificar os indivíduos devido à distância em que estavam.
Entre os objetos levados estão diversas ferramentas e equipamentos, incluindo lixadeira orbital, serra tico-tico, parafusadeira, facas artesanais, aparelho laser utilizado para espantar pombos, jogo de fresas, brocas, extensões elétricas, carregador de bateria veicular, paquímetro digital e um molho de chaves.
Ainda conforme o boletim, uma escada de alumínio foi encontrada encostada no muro dos fundos, o que pode ter sido usado pelos criminosos para acessar o local. Durante a ocorrência, policiais também localizaram uma jaqueta azul abandonada, que foi apreendida para auxiliar nas investigações.
O caso foi registrado como furto e será investigado pela Polícia Civil.
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