Um homem de 79 anos procurou a Polícia Civil para registrar um furto ocorrido em sua área de lazer, localizada no bairro Jardim Nova Yorque, em Araçatuba. O caso foi registrado no fim da manhã de quarta-feira (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário deixou o local por volta das 11h45 e, ao retornar cerca de uma hora e meia depois, encontrou o imóvel revirado. Ao entrar na área de lazer, teria se deparado com dois homens nos fundos da propriedade.

Segundo o relato, os suspeitos fugiram assim que perceberam a presença da vítima. Eles teriam escalado o muro dos fundos e escapado pelos telhados de imóveis vizinhos.