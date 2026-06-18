O Tribunal do Júri de Araçatuba condenou, nesta quinta-feira (18), Sidnei Alves a 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo assassinato de Leonardo Sperandio Furlanetti. A sentença foi proferida pelo juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda, presidente da sessão do Júri Popular.

Durante os debates em plenário, o promotor de Justiça Adelmo Pinho pediu aos jurados o afastamento da qualificadora do motivo torpe, sustentando, no entanto, a condenação do acusado pelo homicídio qualificado por dissimulação e emboscada.

Já a defesa trabalhou com três teses principais: o reconhecimento do homicídio privilegiado por violenta emoção, o afastamento da qualificadora remanescente e, de forma subsidiária, a absolvição do réu. Todas as teses defensivas foram rejeitadas pelo Conselho de Sentença.