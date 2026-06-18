O Tribunal do Júri de Araçatuba condenou, nesta quinta-feira (18), Sidnei Alves a 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo assassinato de Leonardo Sperandio Furlanetti. A sentença foi proferida pelo juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda, presidente da sessão do Júri Popular.
Durante os debates em plenário, o promotor de Justiça Adelmo Pinho pediu aos jurados o afastamento da qualificadora do motivo torpe, sustentando, no entanto, a condenação do acusado pelo homicídio qualificado por dissimulação e emboscada.
Já a defesa trabalhou com três teses principais: o reconhecimento do homicídio privilegiado por violenta emoção, o afastamento da qualificadora remanescente e, de forma subsidiária, a absolvição do réu. Todas as teses defensivas foram rejeitadas pelo Conselho de Sentença.
De acordo com a sentença, os jurados reconheceram, por maioria, a materialidade do crime e a autoria, afastaram a absolvição e também rejeitaram a tese do privilégio. Na sequência, decidiram excluir a qualificadora do motivo torpe, conforme requerido pelo Ministério Público, mas reconheceram que o homicídio foi praticado mediante dissimulação e emboscada, enquadrando o crime no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.
Na dosimetria da pena, o magistrado destacou a existência de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Entre elas, ressaltou os antecedentes criminais, a personalidade voltada para a prática de delitos, a frieza demonstrada na execução do crime, além do fato de Sidnei Alves estar em regime aberto e descumprindo as condições impostas pela Justiça quando cometeu o homicídio.
Com isso, a pena foi fixada em 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
Na sentença, o juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda também determinou a execução imediata da condenação, em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre as decisões do Tribunal do Júri, além de manter a prisão preventiva do condenado.
Ao justificar a manutenção da custódia, o magistrado afirmou que a liberdade do réu representaria risco à aplicação da lei penal, destacando que ele já havia praticado o crime enquanto cumpria pena em regime aberto por outra tentativa de homicídio, circunstância que evidencia, segundo a decisão, a necessidade de preservação da ordem pública e de garantia da futura execução da pena.
A decisão foi publicada ainda em plenário, ao término da sessão realizada no Fórum de Araçatuba.
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