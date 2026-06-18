Um homem de 42 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba para registrar uma ocorrência de roubo que, segundo relatou, teria ocorrido no dia 4 de junho, na cidade de Turim, na Itália.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que estava nas dependências do Centro de Permanência para Repatriação (CPR) de Torino quando teria sido agredida fisicamente por três indivíduos. Conforme seu relato, os suspeitos seriam aparentemente de origem árabe, sendo dois egípcios e um marroquino, sem outros dados de identificação.
Ainda segundo a versão apresentada à polícia, após as agressões os indivíduos teriam subtraído uma pasta contendo documentos pessoais. Entre os itens estariam passaportes, certidões de nascimento, carteira de reservista, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e outros documentos.
A vítima afirmou que comunicou imediatamente o ocorrido aos responsáveis pela segurança do centro, mas teria sido orientada a resolver a situação por conta própria.
No registro policial, o homem informou que sofreu lesões na região do rosto durante o episódio, mas que, na data em que compareceu à delegacia em Araçatuba, já não apresentava marcas aparentes das agressões.
O boletim aponta ainda que a ocorrência foi registrada com o objetivo de resguardar os direitos da vítima e prevenir eventual uso indevido dos documentos supostamente levados. Segundo o relato, o local possui sistema de monitoramento por câmeras, cujas imagens poderiam auxiliar na identificação dos autores.
O caso foi registrado como roubo e encaminhado para as providências cabíveis.
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