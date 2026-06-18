Um homem de 42 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba para registrar uma ocorrência de roubo que, segundo relatou, teria ocorrido no dia 4 de junho, na cidade de Turim, na Itália.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que estava nas dependências do Centro de Permanência para Repatriação (CPR) de Torino quando teria sido agredida fisicamente por três indivíduos. Conforme seu relato, os suspeitos seriam aparentemente de origem árabe, sendo dois egípcios e um marroquino, sem outros dados de identificação.

Ainda segundo a versão apresentada à polícia, após as agressões os indivíduos teriam subtraído uma pasta contendo documentos pessoais. Entre os itens estariam passaportes, certidões de nascimento, carteira de reservista, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e outros documentos.