O avô de um adolescente de 16 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Araçatuba por homofobia contra o neto. O caso foi registrado em março deste ano na Central de Polícia Judiciária. As investigações foram conduzidas pelo delegado titular do 3º Distrito Policial, Marcel Basso. Agora, o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o boletim de ocorrência foi registrado no dia 23 de março deste ano pela mãe do menor, de 42 anos. Na época, ela contou em depoimento que o filho é homossexual e tinha um namorado. Ele postou uma foto de mãos dadas com o rapaz em uma rede social. Na sequência, segundo a polícia, o avô enviou um áudio à mãe questionando a publicação.

“Você não tem um porrete para dar na cabeça dele? Toca o pau nele para virar homem”, menciona a reprodução do áudio transcrito pela polícia no decorrer do inquérito.

Enviou e se arrependeu