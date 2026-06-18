O avô de um adolescente de 16 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Araçatuba por homofobia contra o neto. O caso foi registrado em março deste ano na Central de Polícia Judiciária. As investigações foram conduzidas pelo delegado titular do 3º Distrito Policial, Marcel Basso. Agora, o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, o boletim de ocorrência foi registrado no dia 23 de março deste ano pela mãe do menor, de 42 anos. Na época, ela contou em depoimento que o filho é homossexual e tinha um namorado. Ele postou uma foto de mãos dadas com o rapaz em uma rede social. Na sequência, segundo a polícia, o avô enviou um áudio à mãe questionando a publicação.
“Você não tem um porrete para dar na cabeça dele? Toca o pau nele para virar homem”, menciona a reprodução do áudio transcrito pela polícia no decorrer do inquérito.
Enviou e se arrependeu
Ainda de acordo com a polícia, no curso das investigações, o homem confirmou que o áudio enviado era dele, mas que se arrependeu depois do envio. O investigado também alegou que tomou um susto ao ver a foto do neto abraçado com outro homem, já que teria sido criado de outra maneira.
“O investigado prestou declarações, ocasião em que assumiu ser dele o áudio enviado à mãe do adolescente e disse ter se arrependido. Alegou que tem 62 anos, não foi criado dessa maneira e levou um susto ao ver a foto do seu neto abraçado com outro homem”, informou o delegado.
Indiciamento
Diante das provas, confissões e demais depoimentos, o delegado responsável pelo inquérito decidiu indiciar o avô da vítima pelo crime de homofobia, cuja pena varia de dois a cinco anos de reclusão.
Na decisão, a autoridade policial destacou a incitação à violência e discriminação sexual dirigida em razão de orientação sexual da vítima.
“Registre-se que eventual alegação de arrependimento posterior ou de contexto geracional não possui o condão de afastar, nesta fase, a tipicidade da conduta, tampouco elide os indícios suficientes de autoria e materialidade exigidos para o indiciamento, ato de natureza jurídico-administrativa que formaliza a imputação no âmbito do Inquérito Policial”, afirmou o delegado no despacho.
Agora, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que poderá oferecer denúncia à Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.