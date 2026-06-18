18 de junho de 2026
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COROADOS

Incêndio atinge empresa agrícola e destrói parte da estrutura

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Coroados
Fogo teria começado após uma falha elétrica
Fogo teria começado após uma falha elétrica

Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes de emergência na tarde desta quarta-feira (17) em Coroados. As chamas atingiram uma empresa do setor agrícola e provocaram danos significativos em parte das instalações.

Segundo as informações, o fogo teria sido causado por um problema na rede elétrica da empresa. No momento do incidente, trabalhadores realizavam suas atividades normalmente, mas conseguiram evacuar o prédio assim que perceberam os primeiros sinais do incêndio.

Apesar da rápida resposta das equipes, o incêndio se espalhou por uma área considerável do imóvel, comprometendo aproximadamente metade da estrutura física do estabelecimento.

Não houve registro de feridos. As causas do incidente ainda deverão ser analisadas por meio de perícia técnica, que irá avaliar as condições do local e confirmar a origem do incêndio. Os prejuízos materiais ainda não foram divulgados.

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