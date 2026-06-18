Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes de emergência na tarde desta quarta-feira (17) em Coroados. As chamas atingiram uma empresa do setor agrícola e provocaram danos significativos em parte das instalações.

Segundo as informações, o fogo teria sido causado por um problema na rede elétrica da empresa. No momento do incidente, trabalhadores realizavam suas atividades normalmente, mas conseguiram evacuar o prédio assim que perceberam os primeiros sinais do incêndio.

Apesar da rápida resposta das equipes, o incêndio se espalhou por uma área considerável do imóvel, comprometendo aproximadamente metade da estrutura física do estabelecimento.