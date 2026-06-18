Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (17), em Penápolis, após uma ação da Polícia Militar desencadeada a partir de denúncias sobre a venda de entorpecentes na cidade.

As equipes realizavam diligências pelo bairro Benone Soares, quando identificaram o suspeito conduzindo uma motocicleta. Ao notar a presença policial, ele tentou escapar, dando início a um acompanhamento pelas ruas da região.

Durante a tentativa de fuga, o homem teria descartado porções de cocaína, que foram posteriormente encontradas pelos policiais. Após a abordagem, os militares deram sequência às investigações e realizaram buscas na residência ligada ao suspeito.