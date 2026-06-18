Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (17), em Penápolis, após uma ação da Polícia Militar desencadeada a partir de denúncias sobre a venda de entorpecentes na cidade.
As equipes realizavam diligências pelo bairro Benone Soares, quando identificaram o suspeito conduzindo uma motocicleta. Ao notar a presença policial, ele tentou escapar, dando início a um acompanhamento pelas ruas da região.
Durante a tentativa de fuga, o homem teria descartado porções de cocaína, que foram posteriormente encontradas pelos policiais. Após a abordagem, os militares deram sequência às investigações e realizaram buscas na residência ligada ao suspeito.
No imóvel, foram localizadas outras porções de drogas, além de materiais comumente utilizados no preparo e na comercialização de entorpecentes. Também foram apreendidos uma balança de precisão, aparelhos celulares e dinheiro em espécie.
Ao todo, a ocorrência resultou na apreensão de 54 microtubos contendo cocaína, uma porção maior da mesma substância e uma quantidade de maconha do tipo dry.
O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante confirmada pela autoridade responsável. Ele permaneceu detido e à disposição da Justiça.
Uma mulher que estava com o investigado também foi levada para prestar esclarecimentos, sendo liberada após ser ouvida.
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