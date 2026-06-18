Uma ocorrência de lesão corporal foi registrada no fim da tarde desta quarta-feira (17), na rua Ângelo Vendrame, no bairro Jardim Novo Stabile, em Birigui. Um homem de 23 anos ficou ferido após ser atingido por um golpe de faca durante uma discussão dentro de uma residência.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem estava hospedado na casa de uma mulher de 33 anos desde a noite anterior. Ao longo do dia, um desentendimento entre os dois acabou provocando uma sequência de agressões.
De acordo com os relatos, o homem teria deixado a residência durante a tarde levando consigo o filho da moradora, sem que ela autorizasse a saída. Horas depois, ele retornou ao imóvel, momento em que a situação se agravou.
A discussão evoluiu para uma luta corporal. Durante o confronto, a mulher teria reagido após ser confrontada pelo visitante e utilizado uma faca para se defender, atingindo o braço direito do rapaz.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram a vítima com sangramento. Uma policial que participou da ocorrência realizou os primeiros atendimentos utilizando materiais de curativo até a chegada do resgate.
O homem recebeu atendimento médico e foi encaminhado para uma unidade de saúde. A faca utilizada na ocorrência foi recolhida pelas autoridades para perícia.
O caso foi registrado e será investigado para esclarecer a dinâmica dos fatos e a eventual responsabilidade dos envolvidos.
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