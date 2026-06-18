A Câmara Municipal de Penápolis aprovou, durante a sessão realizada na última segunda-feira (15), um requerimento que solicita ao Poder Executivo a realização de estudos técnicos para analisar a possível implantação de um calçadão para pedestres na Rua Dr. Mário Sabino, entre as avenidas Expedicionário Diogo Garcia Martins e Bento da Cruz.

A iniciativa foi apresentada pelo presidente da Casa, vereador Carlos Alberto Feltrin (MDB), que defende a medida como uma alternativa para ampliar a segurança de quem circula pela região central, estimular o movimento de consumidores e contribuir para o fortalecimento das atividades comerciais do município.

No documento aprovado, o parlamentar destaca o grande fluxo de pessoas registrado diariamente na área e argumenta que a criação de um espaço destinado exclusivamente aos pedestres pode trazer benefícios relacionados à acessibilidade, mobilidade urbana e valorização do comércio local.