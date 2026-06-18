A Câmara Municipal de Penápolis aprovou, durante a sessão realizada na última segunda-feira (15), um requerimento que solicita ao Poder Executivo a realização de estudos técnicos para analisar a possível implantação de um calçadão para pedestres na Rua Dr. Mário Sabino, entre as avenidas Expedicionário Diogo Garcia Martins e Bento da Cruz.
A iniciativa foi apresentada pelo presidente da Casa, vereador Carlos Alberto Feltrin (MDB), que defende a medida como uma alternativa para ampliar a segurança de quem circula pela região central, estimular o movimento de consumidores e contribuir para o fortalecimento das atividades comerciais do município.
No documento aprovado, o parlamentar destaca o grande fluxo de pessoas registrado diariamente na área e argumenta que a criação de um espaço destinado exclusivamente aos pedestres pode trazer benefícios relacionados à acessibilidade, mobilidade urbana e valorização do comércio local.
O requerimento encaminha uma série de questionamentos à Prefeitura. Entre eles, busca saber se já existe algum planejamento ou estudo voltado à transformação do trecho da Rua Dr. Mário Sabino em um calçadão. Caso não haja projeto em andamento, o vereador solicita que seja avaliada a elaboração de um levantamento técnico para verificar a viabilidade da proposta.
Também foram solicitadas informações sobre os possíveis reflexos da mudança na dinâmica do trânsito, disponibilidade de vagas de estacionamento, operações de carga e descarga, acessibilidade e circulação de veículos na região central.
Por fim, o documento questiona se, diante de uma eventual aprovação técnica da proposta, existe previsão para a elaboração de projeto executivo e futura implantação do espaço destinado aos pedestres.
Os calçadões comerciais são considerados importantes ferramentas de revitalização urbana em diversas cidades brasileiras, contribuindo para o aumento da circulação de pessoas e para o fortalecimento das atividades econômicas nos centros urbanos. Na região de Araçatuba, poucas cidades contam com esse modelo de espaço público. Um dos exemplos é Araçatuba, onde o tradicional Calçadão foi implantado na década de 1980 e se consolidou como um dos principais polos comerciais da cidade, reunindo lojas, instituições financeiras e grande movimentação de consumidores no coração do município.
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