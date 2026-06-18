Dois homens de nacionalidade boliviana foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (17), durante uma ação do Policiamento Rodoviário na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A abordagem ocorreu por volta das 16h20, durante a Operação Impacto, quando policiais fiscalizavam um ônibus de linha interestadual que trafegava pela rodovia. Durante a vistoria no compartimento de bagagens, a equipe encontrou quatro pacotes contendo pasta base de cocaína escondidos dentro de tábuas de passar roupa e mesas de costura.

Após a identificação dos proprietários das bagagens, os agentes constataram que os objetos pertenciam aos ocupantes das poltronas 34 e 36 do coletivo. Os dois suspeitos foram abordados e receberam voz de prisão.