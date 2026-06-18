Dois homens de nacionalidade boliviana foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (17), durante uma ação do Policiamento Rodoviário na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.
A abordagem ocorreu por volta das 16h20, durante a Operação Impacto, quando policiais fiscalizavam um ônibus de linha interestadual que trafegava pela rodovia. Durante a vistoria no compartimento de bagagens, a equipe encontrou quatro pacotes contendo pasta base de cocaína escondidos dentro de tábuas de passar roupa e mesas de costura.
Após a identificação dos proprietários das bagagens, os agentes constataram que os objetos pertenciam aos ocupantes das poltronas 34 e 36 do coletivo. Os dois suspeitos foram abordados e receberam voz de prisão.
A droga apreendida foi encaminhada para pesagem, totalizando 9,9 quilos de pasta base de cocaína. Segundo a polícia, os envolvidos não possuíam registros criminais anteriores.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina, onde os dois traficantes permaneceram à disposição da Justiça. Os aparelhos celulares dos suspeitos também foram apreendidos para auxiliar nas investigações.
De acordo com estimativas das autoridades, a retirada da droga de circulação representou um prejuízo aproximado de R$ 600 mil para as organizações criminosas envolvidas com o tráfico de entorpecentes.
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