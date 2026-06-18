18 de junho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
DROGAS NA RONDON

Polícia encontra R$ 600 mil em cocaína em tábuas de passar roupa

Por Wesley Pedrosa | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Rodoviária
Apreensão de quase 10 quilos de pasta base de cocaína causou prejuízo estimado em R$ 600 mil ao tráfico de drogas
Apreensão de quase 10 quilos de pasta base de cocaína causou prejuízo estimado em R$ 600 mil ao tráfico de drogas

Dois homens de nacionalidade boliviana foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (17), durante uma ação do Policiamento Rodoviário na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A abordagem ocorreu por volta das 16h20, durante a Operação Impacto, quando policiais fiscalizavam um ônibus de linha interestadual que trafegava pela rodovia. Durante a vistoria no compartimento de bagagens, a equipe encontrou quatro pacotes contendo pasta base de cocaína escondidos dentro de tábuas de passar roupa e mesas de costura.

Após a identificação dos proprietários das bagagens, os agentes constataram que os objetos pertenciam aos ocupantes das poltronas 34 e 36 do coletivo. Os dois suspeitos foram abordados e receberam voz de prisão.

A droga apreendida foi encaminhada para pesagem, totalizando 9,9 quilos de pasta base de cocaína. Segundo a polícia, os envolvidos não possuíam registros criminais anteriores.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina, onde os dois traficantes permaneceram à disposição da Justiça. Os aparelhos celulares dos suspeitos também foram apreendidos para auxiliar nas investigações.

De acordo com estimativas das autoridades, a retirada da droga de circulação representou um prejuízo aproximado de R$ 600 mil para as organizações criminosas envolvidas com o tráfico de entorpecentes.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários