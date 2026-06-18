A região de Araçatuba ganhou destaque nacional ao emplacar dez municípios entre os mais bem avaliados do Brasil no setor de saneamento básico. Os dados fazem parte do Ranking ABES da Universalização do Saneamento 2026, elaborado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES).

O estudo analisou 2.558 municípios brasileiros, abrangendo aproximadamente 80% da população do país, além das 27 capitais. A avaliação utilizou informações referentes ao ano de 2024 fornecidas pelo Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA).

As cidades da região classificadas na categoria mais elevada do ranking, denominada “Rumo à Universalização”, foram Araçatuba, Auriflama, Bento de Abreu, Birigui, Gastão Vidigal, General Salgado, Guzolândia, Piacatu, Rubiácea e Santópolis do Aguapeí. O grupo reúne municípios que alcançaram desempenho considerado próximo da universalização dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto.