Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (16), no bairro Jardim Primavera, em José Bonifácio, região de Araçatuba. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio e, até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para comparecer à Santa Casa do município após a entrada de um jovem ferido por disparos de arma de fogo. No hospital, foi constatado que a vítima havia sido atingida por diversos tiros.

Segundo relato da mãe à polícia, dois homens chegaram à residência da família em uma motocicleta, possivelmente de cor azul. Os suspeitos usavam roupas escuras e estavam encapuzados. Quando o adolescente abriu a porta de vidro que dá acesso à rua, um dos criminosos confirmou sua identidade e, em seguida, efetuou vários disparos.