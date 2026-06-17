Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (16), no bairro Jardim Primavera, em José Bonifácio, região de Araçatuba. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio e, até o momento, nenhum suspeito foi identificado.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para comparecer à Santa Casa do município após a entrada de um jovem ferido por disparos de arma de fogo. No hospital, foi constatado que a vítima havia sido atingida por diversos tiros.
Segundo relato da mãe à polícia, dois homens chegaram à residência da família em uma motocicleta, possivelmente de cor azul. Os suspeitos usavam roupas escuras e estavam encapuzados. Quando o adolescente abriu a porta de vidro que dá acesso à rua, um dos criminosos confirmou sua identidade e, em seguida, efetuou vários disparos.
O jovem foi socorrido por familiares e levado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.
Ainda conforme o registro policial, o local do crime não foi preservado, o que prejudicou parte dos trabalhos periciais. Mesmo assim, a Polícia Científica foi acionada para realizar os levantamentos necessários.
A mãe da vítima informou aos investigadores que o adolescente teria envolvimento com o tráfico de drogas e que ela vinha pagando dívidas dele com terceiros. No entanto, não soube apontar possíveis autores ou fornecer informações que levassem à identificação dos suspeitos.
O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de José Bonifácio e será investigado pela Polícia Civil.
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