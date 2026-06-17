Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) lançou o Guia de Sobrevivência Digital III – Idoso Consciente, Aposentadoria Segura. A publicação reúne orientações para ajudar idosos a se protegerem de golpes financeiros, fraudes digitais e situações que possam colocar em risco benefícios previdenciários.
O material foi idealizado pelo Centro de Apoio Operacional Cível (CAO Cível) – Área do Consumidor e produzido pelo Centro de Comunicação Social do MPSP. O objetivo é conscientizar a população idosa sobre os principais riscos encontrados no ambiente digital e no acesso a serviços financeiros.
Entre as recomendações apresentadas na cartilha estão cuidados básicos como desconfiar de ofertas financeiras com promessas fáceis ou urgentes, ler contratos integralmente antes da assinatura, acompanhar regularmente extratos bancários e guardar comprovantes e documentos relacionados a movimentações financeiras.
O guia também faz alertas sobre golpes cada vez mais comuns praticados por telefone, aplicativos de mensagens e sites falsos. A orientação é que os idosos nunca compartilhem senhas, códigos de verificação ou dados pessoais, além de evitarem clicar em links enviados por desconhecidos.
Outro ponto destacado é a necessidade de confirmar diretamente com familiares qualquer pedido urgente de transferência via Pix. A publicação ainda recomenda que aposentados e pensionistas utilizem apenas canais oficiais de bancos e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para consultas e contratações de serviços.
A cartilha dedica atenção especial às fraudes envolvendo crédito consignado, prova de vida e falsas promessas de reembolsos previdenciários, modalidades que frequentemente têm idosos como alvo.
Ao final do material, os leitores encontram uma lista de canais de atendimento e apoio para denúncias, esclarecimento de dúvidas e proteção de direitos. Entre eles estão o Ministério Público, o INSS, o Procon-SP, a Polícia Civil e plataformas de defesa do consumidor.
Segundo o Ministério Público, a informação e a prevenção são ferramentas fundamentais para reduzir os casos de violência patrimonial e financeira contra a população idosa, que vêm crescendo com a ampliação do uso de tecnologias e serviços digitais.
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