Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) lançou o Guia de Sobrevivência Digital III – Idoso Consciente, Aposentadoria Segura. A publicação reúne orientações para ajudar idosos a se protegerem de golpes financeiros, fraudes digitais e situações que possam colocar em risco benefícios previdenciários.

O material foi idealizado pelo Centro de Apoio Operacional Cível (CAO Cível) – Área do Consumidor e produzido pelo Centro de Comunicação Social do MPSP. O objetivo é conscientizar a população idosa sobre os principais riscos encontrados no ambiente digital e no acesso a serviços financeiros.

Entre as recomendações apresentadas na cartilha estão cuidados básicos como desconfiar de ofertas financeiras com promessas fáceis ou urgentes, ler contratos integralmente antes da assinatura, acompanhar regularmente extratos bancários e guardar comprovantes e documentos relacionados a movimentações financeiras.