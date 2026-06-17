Nesta quinta-feira (18), o Tribunal do Júri de Araçatuba realiza o julgamento de Sidnei Alves, acusado de matar Leonardo Sperandio Furlanetti em um crime que, segundo a denúncia do Ministério Público, foi motivado por vingança e cometido com extrema violência. A sessão será realizada no Fórum de Araçatuba e é aberta ao público.

De acordo com a denúncia oferecida pelo 12º promotor de Justiça de Araçatuba, Adelmo Pinho, o crime aconteceu na manhã de 22 de abril de 2023, na Rua Francisco Braga, nº 596, fundos, no bairro Vila Estádio, em Araçatuba.

Conforme o Ministério Público, Sidnei acreditava que Leonardo teria participado de uma tentativa de homicídio contra ele anos antes, ao emprestar uma motocicleta aos autores dos disparos. Movido por esse sentimento de vingança, teria planejado a execução da vítima.