Nesta quinta-feira (18), o Tribunal do Júri de Araçatuba realiza o julgamento de Sidnei Alves, acusado de matar Leonardo Sperandio Furlanetti em um crime que, segundo a denúncia do Ministério Público, foi motivado por vingança e cometido com extrema violência. A sessão será realizada no Fórum de Araçatuba e é aberta ao público.
De acordo com a denúncia oferecida pelo 12º promotor de Justiça de Araçatuba, Adelmo Pinho, o crime aconteceu na manhã de 22 de abril de 2023, na Rua Francisco Braga, nº 596, fundos, no bairro Vila Estádio, em Araçatuba.
Conforme o Ministério Público, Sidnei acreditava que Leonardo teria participado de uma tentativa de homicídio contra ele anos antes, ao emprestar uma motocicleta aos autores dos disparos. Movido por esse sentimento de vingança, teria planejado a execução da vítima.
Ainda segundo a acusação, na noite anterior ao crime, acusado e vítima permaneceram juntos por várias horas em um bar, conversando e consumindo bebidas alcoólicas normalmente, sem que Leonardo percebesse qualquer intenção criminosa. Após deixar o estabelecimento, a vítima foi seguida até sua residência.
O Ministério Público afirma que o acusado aguardou cerca de três horas do lado de fora da casa e, aproveitando que o portão estava apenas encostado, entrou no imóvel e armou uma emboscada.
A denúncia relata que, ao abrir o portão após ouvir um barulho, Leonardo foi surpreendido com golpes de um pedaço de madeira e, em seguida, atacado diversas vezes com uma faca. O pai da vítima ainda tentou intervir, mas o acusado fugiu levando a arma branca.
O laudo necroscópico apontou que Leonardo morreu em decorrência de anemia aguda provocada por hemorragia externa traumática, causada pelos golpes sofridos.
Na denúncia, o promotor Adelmo Pinho sustenta que o homicídio foi praticado por motivo torpe, em razão da vingança, e também mediante dissimulação e emboscada, qualificadoras que levaram o caso ao Tribunal do Júri. O documento destaca ainda que o acusado confessou o crime durante o interrogatório policial.
Em outro trecho do processo, o Ministério Público afirma que o denunciado demonstrou “exacerbada periculosidade, deformada personalidade e índole perversa” e ressalta que o crime foi cometido apenas dois dias após ele deixar a prisão, onde cumpria pena por outra tentativa de homicídio, circunstâncias usadas para fundamentar o pedido de prisão preventiva.
Posteriormente, ao analisar o processo, o juiz da 2ª Vara Criminal de Araçatuba decidiu pronunciar o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, entendendo que havia prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mantendo as qualificadoras de motivo torpe e emboscada para apreciação dos jurados.
O julgamento acontece nesta quinta-feira (18), no Fórum de Araçatuba, em sessão do Tribunal do Júri, responsável por decidir casos de crimes dolosos contra a vida. A sessão é pública, podendo ser acompanhada por qualquer interessado, respeitando-se a capacidade do plenário.
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