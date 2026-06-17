Nesta quinta-feira (18), o Tribunal do Júri da Comarca de Birigui volta a se reunir para julgar um homicídio ocorrido há mais de oito anos em Brejo Alegre. A sessão, marcada para começar às 9h, no Fórum de Birigui, definirá o destino de José Antônio da Rocha, de 56 anos, acusado de matar Antônio Adauto Lima de Jesus a tiros após uma discussão em um bar.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, o crime aconteceu na noite de 18 de fevereiro de 2017, no Bar do Bozó, em Brejo Alegre.

Conforme consta nos autos, José Antônio e a vítima iniciaram uma discussão, momento em que Antônio Adauto teria desferido um soco no rosto do acusado. A briga foi interrompida por pessoas que estavam no local. No entanto, de acordo com a acusação, antes de deixar o estabelecimento, José Antônio afirmou que retornaria para matar a vítima.