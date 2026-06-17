Nesta quinta-feira (18), o Tribunal do Júri da Comarca de Birigui volta a se reunir para julgar um homicídio ocorrido há mais de oito anos em Brejo Alegre. A sessão, marcada para começar às 9h, no Fórum de Birigui, definirá o destino de José Antônio da Rocha, de 56 anos, acusado de matar Antônio Adauto Lima de Jesus a tiros após uma discussão em um bar.
Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, o crime aconteceu na noite de 18 de fevereiro de 2017, no Bar do Bozó, em Brejo Alegre.
Conforme consta nos autos, José Antônio e a vítima iniciaram uma discussão, momento em que Antônio Adauto teria desferido um soco no rosto do acusado. A briga foi interrompida por pessoas que estavam no local. No entanto, de acordo com a acusação, antes de deixar o estabelecimento, José Antônio afirmou que retornaria para matar a vítima.
Ainda segundo o inquérito policial, cerca de dez minutos depois, Antônio Adauto foi visto sentado em uma esquina próxima ao bar. Nesse momento, José Antônio teria retornado ao local após retirar um revólver calibre .38 que estava escondido em sua motocicleta e efetuado quatro disparos contra a vítima, que morreu no local em decorrência dos ferimentos.
Além da acusação de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, o réu também responde por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. De acordo com o Ministério Público, a arma era mantida e transportada de forma irregular.
A denúncia foi oferecida pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, da 3ª Promotoria de Justiça de Birigui. O processo tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Birigui.
José Antônio responde ao processo em liberdade e foi regularmente intimado para comparecer à sessão de julgamento. A defesa do réu é realizada pela advogada Érica Apolinário.
O julgamento é aberto ao público e será realizado nas dependências do Fórum de Birigui.
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