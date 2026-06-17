Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (17), em Buritama, após resistir à abordagem da Polícia Militar e ser flagrado com uma porção de maconha dentro de sua residência, localizada no bairro Cohab Nova.

Os policiais realizavam patrulhamento preventivo pela região, conhecida por denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes, quando perceberam três pessoas reunidas no quintal de um imóvel. Ao notar a aproximação da viatura, um dos indivíduos fez um movimento suspeito, levando a mão até a cintura, o que motivou a abordagem da equipe.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, além de um telefone celular. No entanto, ao conversarem com o morador da residência, os policiais foram informados de que havia uma porção de maconha guardada sobre a geladeira da casa. A droga foi localizada e apreendida.