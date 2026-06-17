Uma colisão entre dois veículos mobilizou equipes de resgate e policiais militares na manhã desta quarta-feira (17), em Araçatuba. O acidente aconteceu na avenida José Telles de Menezes, no bairro Concórdia, e terminou com um dos automóveis capotado.

Segundo informações apuradas no local, uma jovem conduzia um Volkswagen Nivus pela avenida, no sentido da avenida Odorindo Perenha, quando, ao se aproximar do cruzamento com a avenida Abraão Buchalla, teve o veículo atingido lateralmente por um Honda HR-V que trafegava na faixa da direita, no mesmo sentido.

Com o impacto da batida, o Nivus foi lançado contra a guia da sarjeta e acabou capotando ao passar por uma abertura existente no canteiro central da via.