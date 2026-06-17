Uma colisão entre dois veículos mobilizou equipes de resgate e policiais militares na manhã desta quarta-feira (17), em Araçatuba. O acidente aconteceu na avenida José Telles de Menezes, no bairro Concórdia, e terminou com um dos automóveis capotado.
Segundo informações apuradas no local, uma jovem conduzia um Volkswagen Nivus pela avenida, no sentido da avenida Odorindo Perenha, quando, ao se aproximar do cruzamento com a avenida Abraão Buchalla, teve o veículo atingido lateralmente por um Honda HR-V que trafegava na faixa da direita, no mesmo sentido.
Com o impacto da batida, o Nivus foi lançado contra a guia da sarjeta e acabou capotando ao passar por uma abertura existente no canteiro central da via.
Apesar da violência do acidente e dos danos provocados no veículo, a motorista sofreu apenas ferimentos leves. Ela foi retirada do automóvel por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento médico.
Para o trabalho das equipes de resgate e da perícia técnica, o trecho da avenida no sentido da Rua Baguaçu precisou ser interditado temporariamente, provocando lentidão no trânsito. Policiais militares preservaram a área até a conclusão dos levantamentos, e posteriormente o veículo foi removido do local.
As circunstâncias da colisão serão analisadas pelas autoridades competentes.
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