O Tribunal do Júri de Penápolis condenou nesta terça-feira (16) um homem de 34 anos a 64 anos e dois meses de prisão em regime fechado pelo assassinato da ex-companheira. O crime ocorreu em julho do ano passado, durante a festa de aniversário da vítima, e teve grande repercussão na cidade.

Maicon Martins dos Santos Pires foi considerado culpado pelo Conselho de Sentença por feminicídio qualificado. Além da pena de reclusão, a Justiça determinou o pagamento de multa. O julgamento reconheceu circunstâncias agravantes relacionadas à forma como o crime foi praticado e ao contexto de violência doméstica que antecedeu o homicídio.

Conforme apurado durante a investigação, o relacionamento entre o condenado e a vítima havia chegado ao fim poucos dias antes do assassinato. Na ocasião, a mulher já contava com medidas protetivas expedidas pela Justiça após episódios de violência registrados anteriormente.