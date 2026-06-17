Motoristas que circulam pela região da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba, devem ficar atentos às mudanças no trânsito previstas para esta quarta-feira (17). A passagem inferior localizada na altura do km 533 passará por uma interdição parcial para a realização de serviços programados pela concessionária responsável pela rodovia.
De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a intervenção afetará temporariamente o acesso pela rua Adolfo Lutz, exigindo ajustes no fluxo de veículos e a adoção de caminhos alternativos para quem precisa atravessar os dois lados da rodovia.
Os condutores que estiverem na avenida Joaquim Pompeu de Toledo ou na rua Anhanguera e seguirem em direção à rua Adolfo Lutz deverão utilizar a rua Anhanguera e acessar a rua Cassy de Almeida Júnior para dar continuidade ao trajeto.
Já quem estiver nas imediações das ruas Celestino Blaya Mendes e São Francisco, com destino à rua Alziro Zarur, deverá seguir pela rua Atlântica e acessar a via pela direita, conforme orientação do trânsito.
A administração municipal recomenda que os motoristas observem atentamente a sinalização provisória instalada no local e, sempre que possível, planejem seus deslocamentos com antecedência para evitar atrasos e transtornos durante o período da intervenção.
A expectativa é que as alterações sejam mantidas apenas durante a execução dos trabalhos programados, com a normalização do tráfego após a conclusão dos serviços.
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