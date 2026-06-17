Um homem foi preso na tarde dessa terça-feira (16) após ser flagrado tentando furtar veículos estacionados na região da Vila Mendonça, em Araçatuba. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar após uma denúncia recebida pelo telefone de emergência 190.

Os policiais se deslocaram até o cruzamento das ruas Aquidaban e Oscar Rodrigues Alves, onde localizaram um suspeito nas proximidades dos automóveis mencionados na denúncia. Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele um objeto utilizado para abrir veículos.

Na sequência, imagens captadas por câmeras de monitoramento foram analisadas e indicaram que o homem havia tentado acessar pelo menos dois carros estacionados na via. Apesar das investidas, ele não conseguiu concluir o furto.