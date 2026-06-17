Araçatuba amanheceu coberta por uma intensa neblina nesta quarta-feira (17), reduzindo a visibilidade em diversos pontos da cidade. Desde as primeiras horas da manhã, motoristas, pedestres e trabalhadores que saíram cedo de casa encontraram um cenário marcado pela névoa densa, que encobriu ruas, avenidas, prédios e áreas abertas do município.

A baixa visibilidade tomou conta de diferentes bairros da cidade. Em alguns locais, era difícil enxergar a poucos metros de distância, exigindo atenção redobrada de motoristas e motociclistas durante o deslocamento para o trabalho e para as escolas.

O fenômeno também foi registrado nas principais rodovias que cortam a região. Condutores que trafegavam pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300), Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463) que liga Araçatuba a Santo Antônio do Aracanguá e pela Rodovia Senador Teotônio Vilela, que liga Araçatuba a Birigui, relataram trechos com visibilidade bastante comprometida nas primeiras horas da manhã.