Araçatuba amanheceu coberta por uma intensa neblina nesta quarta-feira (17), reduzindo a visibilidade em diversos pontos da cidade. Desde as primeiras horas da manhã, motoristas, pedestres e trabalhadores que saíram cedo de casa encontraram um cenário marcado pela névoa densa, que encobriu ruas, avenidas, prédios e áreas abertas do município.
A baixa visibilidade tomou conta de diferentes bairros da cidade. Em alguns locais, era difícil enxergar a poucos metros de distância, exigindo atenção redobrada de motoristas e motociclistas durante o deslocamento para o trabalho e para as escolas.
O fenômeno também foi registrado nas principais rodovias que cortam a região. Condutores que trafegavam pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300), Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463) que liga Araçatuba a Santo Antônio do Aracanguá e pela Rodovia Senador Teotônio Vilela, que liga Araçatuba a Birigui, relataram trechos com visibilidade bastante comprometida nas primeiras horas da manhã.
Especialistas explicam que a formação da neblina ocorre quando há elevada umidade do ar próxima ao solo associada às baixas temperaturas registradas durante a madrugada. Nessas condições, o vapor d'água se condensa em pequenas gotículas suspensas no ar, formando a camada de névoa que reduz a visibilidade.
O fenômeno tem sido favorecido pelas condições climáticas observadas nos últimos dias no noroeste paulista. Entre sexta-feira e domingo, Araçatuba e região registraram volumes significativos de chuva, aumentando a umidade do solo e da atmosfera. Com a chegada de massas de ar mais frio, as madrugadas passaram a apresentar temperaturas mais baixas, criando o ambiente ideal para a formação da neblina.
Segundo a Ipmet da Unesp de Bauru, a previsão meteorológica indica que o frio deve continuar predominando ao longo da semana. Em Araçatuba, as temperaturas mínimas devem variar entre 11°C e 17°C nos próximos dias, enquanto as máximas permanecem entre 22°C e 27°C. A tendência é de manhãs frias e com possibilidade de novos episódios de nevoeiro, especialmente nas áreas mais baixas e próximas a cursos d'água.
De acordo com os institutos meteorológicos, uma nova frente fria deve avançar pelo Estado de São Paulo no próximo domingo (21), justamente durante a transição do outono para o inverno. A nova estação terá início às 5h21 e poderá ser acompanhada pelo retorno das chuvas em parte da região.
Enquanto isso, a recomendação para os motoristas é manter os faróis acesos, reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança entre os veículos durante os períodos de neblina. A orientação vale principalmente para quem utiliza as rodovias da região nas primeiras horas do dia, quando a visibilidade costuma ser mais reduzida.
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