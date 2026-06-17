Uma decisão da Justiça Eleitoral provocou mudanças na administração municipal de Martinópolis, a cerca de 140 km de Araçatuba. Com a cassação dos mandatos do prefeito Valdeci Soares dos Santos Filho (Republicanos), conhecido como Soró, e do vice-prefeito Marcos Rogério Matarazo (Podemos), o presidente da Câmara Municipal deverá assumir temporariamente o comando do Executivo.

A cerimônia de posse está prevista para esta quarta-feira (17), durante sessão solene realizada no plenário da Câmara. O vereador e presidente do Legislativo, Gabriel Valões Santos (MDB), será empossado para conduzir a prefeitura até que a situação eleitoral seja definida pela Justiça.

A medida ocorre após o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) comunicar oficialmente à Zona Eleitoral local a decisão que manteve a cassação dos mandatos. Com isso, foi determinado o afastamento imediato dos ocupantes dos cargos.