17 de junho de 2026
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MARTINÓPOLIS

Cassação muda cenário político e Câmara assume Prefeitura

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Presidente do Legislativo, Gabriel Valões Santos (MDB) deverá comandar o Executivo de Martinópolis, após decisão da Justiça Eleitoral que afastou prefeito e vice
Presidente do Legislativo, Gabriel Valões Santos (MDB) deverá comandar o Executivo de Martinópolis, após decisão da Justiça Eleitoral que afastou prefeito e vice

Uma decisão da Justiça Eleitoral provocou mudanças na administração municipal de Martinópolis, a cerca de 140 km de Araçatuba. Com a cassação dos mandatos do prefeito Valdeci Soares dos Santos Filho (Republicanos), conhecido como Soró, e do vice-prefeito Marcos Rogério Matarazo (Podemos), o presidente da Câmara Municipal deverá assumir temporariamente o comando do Executivo.

A cerimônia de posse está prevista para esta quarta-feira (17), durante sessão solene realizada no plenário da Câmara. O vereador e presidente do Legislativo, Gabriel Valões Santos (MDB), será empossado para conduzir a prefeitura até que a situação eleitoral seja definida pela Justiça.

A medida ocorre após o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) comunicar oficialmente à Zona Eleitoral local a decisão que manteve a cassação dos mandatos. Com isso, foi determinado o afastamento imediato dos ocupantes dos cargos.

Apesar da decisão, a defesa do prefeito e do vice informou que apresentou recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aguarda a análise do pedido.

Entre os próximos passos do processo, está a atualização da situação dos candidatos nos registros eleitorais e o reprocessamento dos votos das eleições municipais de 2024. A recontagem está agendada para o dia 24 de julho e será realizada em ato público pela Justiça Eleitoral.

Após a conclusão dessa etapa, a Justiça deverá avaliar os desdobramentos do caso, incluindo a necessidade ou não da realização de uma nova eleição para definir os ocupantes dos cargos de prefeito e vice-prefeito.

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