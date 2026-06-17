Uma decisão da Justiça Eleitoral provocou mudanças na administração municipal de Martinópolis, a cerca de 140 km de Araçatuba. Com a cassação dos mandatos do prefeito Valdeci Soares dos Santos Filho (Republicanos), conhecido como Soró, e do vice-prefeito Marcos Rogério Matarazo (Podemos), o presidente da Câmara Municipal deverá assumir temporariamente o comando do Executivo.
A cerimônia de posse está prevista para esta quarta-feira (17), durante sessão solene realizada no plenário da Câmara. O vereador e presidente do Legislativo, Gabriel Valões Santos (MDB), será empossado para conduzir a prefeitura até que a situação eleitoral seja definida pela Justiça.
A medida ocorre após o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) comunicar oficialmente à Zona Eleitoral local a decisão que manteve a cassação dos mandatos. Com isso, foi determinado o afastamento imediato dos ocupantes dos cargos.
Apesar da decisão, a defesa do prefeito e do vice informou que apresentou recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aguarda a análise do pedido.
Entre os próximos passos do processo, está a atualização da situação dos candidatos nos registros eleitorais e o reprocessamento dos votos das eleições municipais de 2024. A recontagem está agendada para o dia 24 de julho e será realizada em ato público pela Justiça Eleitoral.
Após a conclusão dessa etapa, a Justiça deverá avaliar os desdobramentos do caso, incluindo a necessidade ou não da realização de uma nova eleição para definir os ocupantes dos cargos de prefeito e vice-prefeito.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.