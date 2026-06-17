Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (16) em Penápolis após ser flagrado com entorpecentes e conduzindo uma bicicleta com registro de origem ilícita. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar durante patrulhamento pelo bairro Vila Formosa.

Segundo informações policiais, os agentes percorriam a Rua Josué Filipin quando perceberam a atitude suspeita de um ciclista ao notar a aproximação da viatura. Diante do comportamento apresentado, os policiais realizaram a abordagem e iniciaram a revista pessoal.

Durante a busca, foram localizados sete porções de cocaína em posse do suspeito. Ao ser questionado, ele teria admitido a comercialização da droga e informado que a bicicleta utilizada havia sido obtida de forma irregular, sendo produto de furto.