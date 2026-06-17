Araçatuba recebe uma apresentação singular que resgata um dos episódios mais marcantes da história mundial por meio de relatos reais de quem viveu a tragédia da bomba atômica lançada sobre Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial.

O espetáculo teatral-documental "Os Três Sobreviventes de Hiroshima" leva ao palco histórias de vida marcadas pela resistência, pela reconstrução e pela esperança. A produção reúne depoimentos de sobreviventes que compartilham suas experiências desde os dias do conflito até a adaptação à vida no Brasil, oferecendo ao público uma reflexão profunda sobre memória, humanidade e paz.

A montagem foi desenvolvida a partir de uma extensa pesquisa que se estendeu por mais de um ano. O trabalho envolveu a coleta, organização e adaptação dos relatos dos sobreviventes dentro do conceito de biodrama, formato que une elementos documentais e interpretação teatral para aproximar o público dos acontecimentos narrados.