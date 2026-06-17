Araçatuba recebe uma apresentação singular que resgata um dos episódios mais marcantes da história mundial por meio de relatos reais de quem viveu a tragédia da bomba atômica lançada sobre Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial.
O espetáculo teatral-documental "Os Três Sobreviventes de Hiroshima" leva ao palco histórias de vida marcadas pela resistência, pela reconstrução e pela esperança. A produção reúne depoimentos de sobreviventes que compartilham suas experiências desde os dias do conflito até a adaptação à vida no Brasil, oferecendo ao público uma reflexão profunda sobre memória, humanidade e paz.
A montagem foi desenvolvida a partir de uma extensa pesquisa que se estendeu por mais de um ano. O trabalho envolveu a coleta, organização e adaptação dos relatos dos sobreviventes dentro do conceito de biodrama, formato que une elementos documentais e interpretação teatral para aproximar o público dos acontecimentos narrados.
Durante a apresentação, fotografias do acervo pessoal dos participantes e músicas da época ajudam a recriar o contexto histórico, tornando a experiência ainda mais emocionante e imersiva.
O elenco conta com a participação dos sobreviventes Kunihiko Bonkohara e Junko Watanabe, que compartilham suas histórias diretamente com o público. Já a trajetória de Takashi Morita é apresentada por meio de registros em vídeo e interpretada no palco pelo ator Ricardo Oshiro. A produção também tem atuação e direção de Rogério Nagai.
Mais do que uma peça teatral, o espetáculo se transforma em um importante registro histórico e humano, preservando memórias que atravessam gerações e reforçando a importância da paz e da valorização da vida.
A apresentação será realizada nesta quinta-feira, 18 de junho, às 20h, na Associação Nipo-Brasileira de Araçatuba, localizada na rua Rintaro Takahashi, 346, no bairro Higienópolis. O ingressos serão distribuídos no local uma hora antes do início da sessão.
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