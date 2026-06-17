A primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose em bovinos e bubalinos entra na reta final e termina em 30 de junho em todo o Estado de São Paulo. A orientação é para que os produtores rurais fiquem atentos aos prazos e garantam a imunização dos animais dentro do período estabelecido.
Nesta fase da campanha, devem receber a vacina as fêmeas bovinas e bubalinas com idade entre três e oito meses. A imunização é realizada em dose única, utilizando as vacinas B19 ou RB51, conforme as normas do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT).
Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agroindustrial (SMDA) de Araçatuba, o cumprimento do calendário vacinal é essencial para prevenir a disseminação da doença, considerada um dos principais desafios sanitários da pecuária brasileira.
Por se tratar de um imunizante vivo, a aplicação só pode ser feita por médicos-veterinários habilitados pela Defesa Agropecuária. Além da vacinação, os profissionais são responsáveis pelo registro das informações e pela emissão do atestado no sistema Gedave, procedimento que deve ser concluído em até quatro dias após a aplicação.
Desde o final de 2024, os produtores paulistas também passaram a contar com uma alternativa para identificação dos animais vacinados. O método utiliza bottons auriculares, substituindo de forma opcional a tradicional marcação a fogo e proporcionando mais praticidade no manejo dos rebanhos.
Os animais imunizados com a vacina B19 recebem identificador amarelo, enquanto os vacinados com a RB51 utilizam identificador azul. Caso o dispositivo seja perdido ou danificado, a reposição deve ser solicitada junto ao médico-veterinário responsável ou à Defesa Agropecuária.
A administração municipal destaca que manter a vacinação em dia é uma medida importante para preservar a saúde dos rebanhos, fortalecer a atividade pecuária e garantir a qualidade da produção agropecuária regional.
A lista completa dos médicos-veterinários credenciados está disponível no portal da Defesa Agropecuária. Em Araçatuba, informações adicionais podem ser obtidas no Escritório de Defesa Agropecuária (EDA), localizado na Rua Barão do Triunfo, nº 403, no bairro São Joaquim.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.