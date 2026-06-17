A primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose em bovinos e bubalinos entra na reta final e termina em 30 de junho em todo o Estado de São Paulo. A orientação é para que os produtores rurais fiquem atentos aos prazos e garantam a imunização dos animais dentro do período estabelecido.

Nesta fase da campanha, devem receber a vacina as fêmeas bovinas e bubalinas com idade entre três e oito meses. A imunização é realizada em dose única, utilizando as vacinas B19 ou RB51, conforme as normas do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT).

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agroindustrial (SMDA) de Araçatuba, o cumprimento do calendário vacinal é essencial para prevenir a disseminação da doença, considerada um dos principais desafios sanitários da pecuária brasileira.