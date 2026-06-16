16 de junho de 2026
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AMEAÇA

Conselheiro tutelar relata ameaça de morte em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan | Folha da Região
Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba como crime de ameaça
Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba como crime de ameaça

Um conselheiro tutelar, de 36 anos, procurou a Polícia Civil de Araçatuba na noite desta segunda-feira (15) após relatar ter sido alvo de ameaças de morte durante uma ligação telefônica recebida no local de trabalho.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, o contato foi feito por um homem de 52 anos diretamente para o telefone fixo do Conselho Tutelar, por volta das 17h. A vítima informou que o suspeito já havia sido atendido pelo órgão dias antes em uma situação envolvendo seu filho menor de idade, que teria deixado a cidade sem autorização dos responsáveis.

De acordo com o relato, o homem demonstrava descontentamento com os procedimentos adotados pelo Conselho Tutelar e com o prazo estabelecido para um atendimento relacionado ao acompanhamento do caso. Durante a conversa, ele teria elevado o tom e passado a fazer ameaças diretas contra o servidor.

Ainda conforme o registro policial, o autor afirmou que iria até o local de trabalho do conselheiro e atentaria contra sua vida. As ameaças causaram preocupação e medo ao servidor, que decidiu formalizar a denúncia junto às autoridades.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba como crime de ameaça. A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do ocorrido.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o conselheiro foi orientado sobre o prazo legal para eventual representação criminal contra o suspeito. O período é de seis meses e passa a contar a partir da confirmação da autoria do delito.

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