Um conselheiro tutelar, de 36 anos, procurou a Polícia Civil de Araçatuba na noite desta segunda-feira (15) após relatar ter sido alvo de ameaças de morte durante uma ligação telefônica recebida no local de trabalho.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, o contato foi feito por um homem de 52 anos diretamente para o telefone fixo do Conselho Tutelar, por volta das 17h. A vítima informou que o suspeito já havia sido atendido pelo órgão dias antes em uma situação envolvendo seu filho menor de idade, que teria deixado a cidade sem autorização dos responsáveis.

De acordo com o relato, o homem demonstrava descontentamento com os procedimentos adotados pelo Conselho Tutelar e com o prazo estabelecido para um atendimento relacionado ao acompanhamento do caso. Durante a conversa, ele teria elevado o tom e passado a fazer ameaças diretas contra o servidor.