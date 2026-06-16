Um conselheiro tutelar, de 36 anos, procurou a Polícia Civil de Araçatuba na noite desta segunda-feira (15) após relatar ter sido alvo de ameaças de morte durante uma ligação telefônica recebida no local de trabalho.
Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, o contato foi feito por um homem de 52 anos diretamente para o telefone fixo do Conselho Tutelar, por volta das 17h. A vítima informou que o suspeito já havia sido atendido pelo órgão dias antes em uma situação envolvendo seu filho menor de idade, que teria deixado a cidade sem autorização dos responsáveis.
De acordo com o relato, o homem demonstrava descontentamento com os procedimentos adotados pelo Conselho Tutelar e com o prazo estabelecido para um atendimento relacionado ao acompanhamento do caso. Durante a conversa, ele teria elevado o tom e passado a fazer ameaças diretas contra o servidor.
Ainda conforme o registro policial, o autor afirmou que iria até o local de trabalho do conselheiro e atentaria contra sua vida. As ameaças causaram preocupação e medo ao servidor, que decidiu formalizar a denúncia junto às autoridades.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba como crime de ameaça. A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do ocorrido.
Conforme consta no boletim de ocorrência, o conselheiro foi orientado sobre o prazo legal para eventual representação criminal contra o suspeito. O período é de seis meses e passa a contar a partir da confirmação da autoria do delito.
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