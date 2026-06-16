Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (15) por violência doméstica após agredir a própria irmã, de 45 anos, no bairro Tereza Barbieri, em Birigui.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi atendida após acionamento via Copom. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima com lesão no olho esquerdo e um hematoma na cabeça. A mulher também relatou ter perdido a consciência por alguns instantes em decorrência das agressões.

Apesar dos ferimentos, ela recusou atendimento médico naquele momento, mesmo após ser orientada pela equipe sobre a importância de uma avaliação hospitalar.