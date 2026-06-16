16 de junho de 2026
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Homem é preso após agredir a própria irmã em Birigui

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A vítima informou aos policiais que deseja receber acompanhamento da Cabine Lilás e visitas da Patrulha Maria da Penha
A vítima informou aos policiais que deseja receber acompanhamento da Cabine Lilás e visitas da Patrulha Maria da Penha

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (15) por violência doméstica após agredir a própria irmã, de 45 anos, no bairro Tereza Barbieri, em Birigui.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi atendida após acionamento via Copom. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima com lesão no olho esquerdo e um hematoma na cabeça. A mulher também relatou ter perdido a consciência por alguns instantes em decorrência das agressões.

Apesar dos ferimentos, ela recusou atendimento médico naquele momento, mesmo após ser orientada pela equipe sobre a importância de uma avaliação hospitalar.

Com base nas informações repassadas pela vítima, os policiais localizaram o irmão dela nas proximidades. Durante a abordagem, o homem admitiu que perdeu o controle durante uma discussão e agrediu a irmã.

Diante das lesões constatadas e da confissão do agressor, os policiais deram voz de prisão em flagrante por violência doméstica. Ele foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A vítima informou aos policiais que deseja receber acompanhamento da Cabine Lilás e visitas da Patrulha Maria da Penha, programas voltados ao acolhimento e à proteção de mulheres em situação de violência.

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