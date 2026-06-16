Um adolescente de 15 anos foi flagrado com um soco-inglês e um canivete dentro de uma escola municipal localizada na região central de Buritama, na tarde desta segunda-feira (15). Os objetos foram apreendidos pela Polícia Militar após acionamento realizado via Copom.

De acordo com a corporação, uma equipe de Rádio Patrulhamento foi enviada até a unidade escolar após a informação de que um aluno estaria portando objetos potencialmente perigosos dentro da escola.

No local, o diretor da instituição relatou que os itens haviam sido encontrados com o estudante pelo próprio pai do adolescente, que comunicou a situação à direção da escola.