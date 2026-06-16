16 de junho de 2026
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BURITAMA

Adolescente é flagrado com soco-inglês e canivete em escola

Por Vitor Moretti/Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O diretor da instituição relatou que os itens haviam sido encontrados com o estudante pelo próprio pai do adolescente, que comunicou a situação à direção da escola
O diretor da instituição relatou que os itens haviam sido encontrados com o estudante pelo próprio pai do adolescente, que comunicou a situação à direção da escola

Um adolescente de 15 anos foi flagrado com um soco-inglês e um canivete dentro de uma escola municipal localizada na região central de Buritama, na tarde desta segunda-feira (15). Os objetos foram apreendidos pela Polícia Militar após acionamento realizado via Copom.

De acordo com a corporação, uma equipe de Rádio Patrulhamento foi enviada até a unidade escolar após a informação de que um aluno estaria portando objetos potencialmente perigosos dentro da escola.

No local, o diretor da instituição relatou que os itens haviam sido encontrados com o estudante pelo próprio pai do adolescente, que comunicou a situação à direção da escola.

Durante o atendimento da ocorrência, o jovem afirmou aos policiais que carregava o soco-inglês e o canivete por medo de represálias relacionadas a uma briga ocorrida dias antes.

Os objetos foram apreendidos e encaminhados para as providências cabíveis e apuração dos fatos pelas autoridades competentes.

Em nota, a Polícia Militar destacou que a rápida atuação da equipe teve como objetivo preservar a segurança no ambiente escolar e reforçou o compromisso da corporação com a proteção de alunos, professores e demais profissionais da educação.

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