Um adolescente de 15 anos foi flagrado com um soco-inglês e um canivete dentro de uma escola municipal localizada na região central de Buritama, na tarde desta segunda-feira (15). Os objetos foram apreendidos pela Polícia Militar após acionamento realizado via Copom.
De acordo com a corporação, uma equipe de Rádio Patrulhamento foi enviada até a unidade escolar após a informação de que um aluno estaria portando objetos potencialmente perigosos dentro da escola.
No local, o diretor da instituição relatou que os itens haviam sido encontrados com o estudante pelo próprio pai do adolescente, que comunicou a situação à direção da escola.
Durante o atendimento da ocorrência, o jovem afirmou aos policiais que carregava o soco-inglês e o canivete por medo de represálias relacionadas a uma briga ocorrida dias antes.
Os objetos foram apreendidos e encaminhados para as providências cabíveis e apuração dos fatos pelas autoridades competentes.
Em nota, a Polícia Militar destacou que a rápida atuação da equipe teve como objetivo preservar a segurança no ambiente escolar e reforçou o compromisso da corporação com a proteção de alunos, professores e demais profissionais da educação.
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