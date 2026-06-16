O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) instaurou um inquérito civil para apurar possíveis problemas estruturais na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Professora Odette Costa Bodstein, localizada no Conjunto Habitacional Ivo Tozzi, em Araçatuba.

A portaria foi assinada pelo promotor de Justiça Joel Furlan e encaminhada nesta segunda-feira (15) à Câmara Municipal, ao Conselho Municipal de Educação e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para ciência e acompanhamento.

Segundo o documento, a investigação teve origem após uma representação encaminhada à Promotoria informando que a unidade escolar não estaria em condições adequadas de funcionamento. Em razão disso, os alunos teriam sido transferidos provisoriamente para o Centro Municipal de Formação Integral da Criança e do Adolescente (CEMFICA), no bairro Panorama, local que também apresentaria condições consideradas precárias.