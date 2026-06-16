A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou por unanimidade, durante a sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira (15), o projeto de lei que estabelece prazo máximo para a realização de consultas médicas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

A proposta é de autoria dos vereadores Damião Brito (Rede) e Gilberto Batata Mantovani (PSD) e recebeu 14 votos favoráveis. Apenas a presidente da Casa não participou da votação, conforme prevê o regimento interno.

O projeto determina que as consultas médicas eletivas na atenção básica sejam realizadas em até 30 dias após o agendamento. O texto também prevê critérios de prioridade para grupos considerados mais vulneráveis, além de estabelecer parâmetros para a organização da fila de espera na rede municipal de saúde.