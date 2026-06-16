Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (16) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio das Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo, teve como alvo uma organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) suspeita de movimentar cerca de R$ 230 milhões por meio do tráfico de drogas e de um complexo esquema de lavagem de dinheiro. Batizada de Operação Torneira, a ação cumpriu 43 mandados de busca e apreensão em diversas cidades paulistas, incluindo Araçatuba, Birigui e Penápolis.

As investigações apontam que o grupo utilizava empresas de fachada e pessoas interpostas, conhecidas como "laranjas", para ocultar patrimônio e dissimular valores obtidos com atividades criminosas. Diante dos indícios reunidos durante a apuração, foi solicitado o bloqueio judicial de R$ 20 milhões para cada empresa ligada ao esquema.

A investigação teve início após a identificação de um núcleo de traficantes que atuava na região de Jundiaí. Segundo o Ministério Público, os investigados costumavam se reunir em uma área conhecida como "Torneira", que acabou dando nome à operação.