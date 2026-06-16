Araçatuba deverá receber R$ 8,18 milhões em repasses do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas próximas transferências programadas pelo Governo do Estado de São Paulo. A previsão foi divulgada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) e coloca o município como o principal beneficiado da região entre as maiores cidades do noroeste paulista.

Os valores estão divididos em duas parcelas. A primeira, prevista para o dia 23 de junho, soma R$ 1.638.486,02. Já a segunda, programada para 30 de junho, alcança R$ 6.549.111,61. Juntas, as transferências totalizam R$ 8.187.597,64 para os cofres municipais.

Os recursos são provenientes da arrecadação estadual do ICMS e representam uma das principais fontes de receita para as administrações municipais, contribuindo para investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e manutenção dos serviços públicos.