Um homem foi preso na noite de segunda-feira (15) após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool em Araçatuba. A ocorrência foi registrada na rua Marcílio Dias, no bairro Alto da Boa Vista, após acionamento da Polícia Militar.
Segundo informações da corporação, os policiais encontraram um veículo parado de forma a obstruir a passagem na via pública. Durante a abordagem, o motorista apresentou sinais compatíveis com embriaguez, como alteração no comportamento e dificuldades de coordenação.
Ainda conforme a PM, foi constatado que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estava vencida. Além disso, o automóvel circulava com o licenciamento em situação irregular.
O motorista foi convidado a realizar o teste do etilômetro, mas optou por não se submeter ao procedimento. Mesmo diante da recusa, os policiais relataram a presença de indícios que apontavam comprometimento da capacidade psicomotora.
A ocorrência foi encaminhada ao plantão policial de Araçatuba. Após as providências de polícia judiciária, o homem permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.
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