Um homem foi preso na noite de segunda-feira (15) após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool em Araçatuba. A ocorrência foi registrada na rua Marcílio Dias, no bairro Alto da Boa Vista, após acionamento da Polícia Militar.

Segundo informações da corporação, os policiais encontraram um veículo parado de forma a obstruir a passagem na via pública. Durante a abordagem, o motorista apresentou sinais compatíveis com embriaguez, como alteração no comportamento e dificuldades de coordenação.

Ainda conforme a PM, foi constatado que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estava vencida. Além disso, o automóvel circulava com o licenciamento em situação irregular.