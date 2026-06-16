16 de junho de 2026
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COMBATE AO CRIME

Operação mira agiotagem e apreende provas em cidade da região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
Polícia Civil recolheu celulares, documentos e notas promissórias durante cumprimento de mandado de busca em Uchoa
Polícia Civil recolheu celulares, documentos e notas promissórias durante cumprimento de mandado de busca em Uchoa

Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta segunda-feira (15) resultou na apreensão de diversos materiais que podem auxiliar uma investigação sobre suposta prática de agiotagem em Uchoa, cidade a aproximadamente 180 km de Araçatuba.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um imóvel da cidade, os policiais recolheram celulares, documentos e notas promissórias que agora passarão por análise técnica. A ação faz parte de um inquérito que apura empréstimos realizados de forma irregular e possíveis delitos relacionados à atividade.

De acordo com a Polícia Civil, o material encontrado poderá contribuir para o avanço das investigações e ajudar na identificação de eventuais envolvidos no esquema investigado.

Os trabalhos foram conduzidos por equipes da Delegacia de Polícia de Uchoa. Para preservar o andamento das apurações, a polícia não divulgou detalhes sobre os suspeitos nem sobre a forma como o suposto esquema funcionava. As investigações seguem em andamento.

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