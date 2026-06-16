Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta segunda-feira (15) resultou na apreensão de diversos materiais que podem auxiliar uma investigação sobre suposta prática de agiotagem em Uchoa, cidade a aproximadamente 180 km de Araçatuba.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um imóvel da cidade, os policiais recolheram celulares, documentos e notas promissórias que agora passarão por análise técnica. A ação faz parte de um inquérito que apura empréstimos realizados de forma irregular e possíveis delitos relacionados à atividade.

De acordo com a Polícia Civil, o material encontrado poderá contribuir para o avanço das investigações e ajudar na identificação de eventuais envolvidos no esquema investigado.