Frequentadores das praias de água doce da região noroeste paulista passarão a contar com um novo sistema de monitoramento ambiental para acompanhar as condições das águas antes de atividades de lazer e turismo. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) anunciou a implantação de uma tecnologia que utiliza imagens de satélite e inteligência artificial para identificar focos de proliferação de algas nos reservatórios do Rio Tietê.

A iniciativa integra as ações do Programa IntegraTietê e será implantada inicialmente em oito praias públicas distribuídas pelos reservatórios de Barra Bonita, Ibitinga e Promissão. Na região, o monitoramento abrangerá as praias localizadas nos municípios de Mendonça, Sales, Ubarana e Sabino, além de outras áreas de lazer ao longo do rio.

Os dados serão atualizados semanalmente e disponibilizados em uma plataforma aberta ao público. O objetivo é detectar rapidamente a formação da chamada "nata verde", fenômeno causado pelo crescimento excessivo de algas e cianobactérias, que pode comprometer a qualidade da água e trazer impactos ambientais.