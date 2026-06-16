A Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá lançou um novo concurso público para o preenchimento de vagas efetivas em diferentes áreas da administração municipal. O certame, organizado pela CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública, disponibiliza 14 oportunidades imediatas, além da formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com escolaridade de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Entre os cargos disponíveis para o nível fundamental estão auxiliar de serviços gerais (masculino e feminino), coletor de lixo, cozinheiro, eletricista, motorista, operador de máquinas, tratorista e zelador. Os salários chegam a R$ 1.916,74.

Para quem possui ensino médio ou formação técnica, as oportunidades são para mecânico, técnico químico, visitador sanitário e visitador social. Os vencimentos variam entre R$ 1.695,68 e R$ 2.072,38.