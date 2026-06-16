A Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá lançou um novo concurso público para o preenchimento de vagas efetivas em diferentes áreas da administração municipal. O certame, organizado pela CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública, disponibiliza 14 oportunidades imediatas, além da formação de cadastro reserva.
As vagas contemplam candidatos com escolaridade de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Entre os cargos disponíveis para o nível fundamental estão auxiliar de serviços gerais (masculino e feminino), coletor de lixo, cozinheiro, eletricista, motorista, operador de máquinas, tratorista e zelador. Os salários chegam a R$ 1.916,74.
Para quem possui ensino médio ou formação técnica, as oportunidades são para mecânico, técnico químico, visitador sanitário e visitador social. Os vencimentos variam entre R$ 1.695,68 e R$ 2.072,38.
Já os candidatos com ensino superior podem disputar a função de controlador interno, cargo que oferece a maior remuneração do concurso, no valor de R$ 7.063,59.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do portal da banca organizadora, entre os dias 16 e 30 de junho de 2026. O prazo final para envio da inscrição será às 23h30 do último dia. As taxas de participação variam de R$ 40 a R$ 60, conforme o cargo escolhido.
A seleção contará com prova objetiva composta por 30 questões de múltipla escolha. O exame abordará conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Informática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, de acordo com a função pretendida.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.