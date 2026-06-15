Uma mulher de 40 anos passou a ser investigada por suspeita de maus-tratos a um cão no bairro Águas Claras, em Araçatuba. O caso foi registrado pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (15) com base no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que trata da prática de abuso e maus-tratos contra animais.
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes foram acionadas após uma denúncia envolvendo um cachorro que estaria em situação de abandono e sofrimento. No local, uma equipe da Guarda Civil Municipal e uma médica-veterinária constataram que o animal apresentava graves lesões físicas.
Segundo o registro policial, inicialmente foram analisadas fotografias do cão e, posteriormente, durante vistoria presencial, foi verificado que o animal tinha dificuldade de locomoção, movimentando-se de forma arrastada pelas patas traseiras. Uma das patas estava parcialmente amputada e apresentava necrose. Além disso, o cachorro possuía diversos ferimentos pelo corpo e lesões na região genital, demonstrando aparente estado de sofrimento.
Em razão da gravidade do quadro clínico, foi necessária a realização da eutanásia. Ainda conforme o boletim, a tutora informou que o cachorro teria sido atropelado na última sexta-feira (12). Ela alegou não possuir condições financeiras nem pessoais para custear o tratamento veterinário necessário e relatou ter buscado auxílio junto a organizações de proteção animal.
Questionada sobre as providências adotadas após o atropelamento, a mulher informou que não conseguiu atendimento veterinário nem qualquer outra medida efetiva para tratar o animal.
A autoridade policial destacou que, neste momento, os elementos reunidos não são suficientes para caracterizar situação de flagrante delito. Por esse motivo, não houve prisão da investigada.
O caso foi encaminhado para a unidade policial responsável, que dará continuidade às investigações. A Polícia Civil deverá aprofundar a apuração por meio da coleta de novos elementos, incluindo possíveis laudos veterinários, prontuários e demais documentos que possam esclarecer as circunstâncias dos fatos.
O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal acompanha o caso. A pena para maus-tratos contra cães e gatos pode variar de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda do animal.
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