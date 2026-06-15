Uma mulher de 40 anos passou a ser investigada por suspeita de maus-tratos a um cão no bairro Águas Claras, em Araçatuba. O caso foi registrado pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (15) com base no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que trata da prática de abuso e maus-tratos contra animais.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes foram acionadas após uma denúncia envolvendo um cachorro que estaria em situação de abandono e sofrimento. No local, uma equipe da Guarda Civil Municipal e uma médica-veterinária constataram que o animal apresentava graves lesões físicas.

Segundo o registro policial, inicialmente foram analisadas fotografias do cão e, posteriormente, durante vistoria presencial, foi verificado que o animal tinha dificuldade de locomoção, movimentando-se de forma arrastada pelas patas traseiras. Uma das patas estava parcialmente amputada e apresentava necrose. Além disso, o cachorro possuía diversos ferimentos pelo corpo e lesões na região genital, demonstrando aparente estado de sofrimento.