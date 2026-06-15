Um homem de 33 anos ficou ferido após ser esfaqueado durante uma briga familiar registrada na noite de domingo (14), na região central de Coroados.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início após uma discussão doméstica entre um casal. Durante o desentendimento, o pai da mulher, de 66 anos, e o ex-marido dela foram até o local, o que deu início a um novo conflito envolvendo os três homens.

De acordo com o registro policial, a situação evoluiu para agressões físicas. Em determinado momento, a vítima teria atingido um dos envolvidos com um pedaço de madeira. Em seguida, foi ferida por um golpe de faca na região das nádegas.