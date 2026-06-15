Um homem de 33 anos ficou ferido após ser esfaqueado durante uma briga familiar registrada na noite de domingo (14), na região central de Coroados.
Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início após uma discussão doméstica entre um casal. Durante o desentendimento, o pai da mulher, de 66 anos, e o ex-marido dela foram até o local, o que deu início a um novo conflito envolvendo os três homens.
De acordo com o registro policial, a situação evoluiu para agressões físicas. Em determinado momento, a vítima teria atingido um dos envolvidos com um pedaço de madeira. Em seguida, foi ferida por um golpe de faca na região das nádegas.
A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe médica municipal e foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade. Após passar por sutura, permaneceu em observação. Os outros envolvidos também receberam atendimento médico devido a ferimentos considerados leves.
Durante a ocorrência, os policiais apreenderam a faca utilizada na agressão, do tipo punhal, além do pedaço de madeira que teria sido usado durante a briga.
Todos os envolvidos foram conduzidos ao plantão policial, onde as versões dos fatos foram registradas. O caso será investigado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias da ocorrência e a responsabilidade de cada participante na confusão.
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