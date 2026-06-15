15 de junho de 2026
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LESÃO CORPORAL

Homem é esfaqueado durante briga familiar em Coroados

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
Durante a ocorrência, os policiais apreenderam a faca utilizada na agressão, do tipo punhal, além do pedaço de madeira que teria sido usado durante a briga
Durante a ocorrência, os policiais apreenderam a faca utilizada na agressão, do tipo punhal, além do pedaço de madeira que teria sido usado durante a briga

Um homem de 33 anos ficou ferido após ser esfaqueado durante uma briga familiar registrada na noite de domingo (14), na região central de Coroados.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início após uma discussão doméstica entre um casal. Durante o desentendimento, o pai da mulher, de 66 anos, e o ex-marido dela foram até o local, o que deu início a um novo conflito envolvendo os três homens.

De acordo com o registro policial, a situação evoluiu para agressões físicas. Em determinado momento, a vítima teria atingido um dos envolvidos com um pedaço de madeira. Em seguida, foi ferida por um golpe de faca na região das nádegas.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe médica municipal e foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade. Após passar por sutura, permaneceu em observação. Os outros envolvidos também receberam atendimento médico devido a ferimentos considerados leves.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam a faca utilizada na agressão, do tipo punhal, além do pedaço de madeira que teria sido usado durante a briga.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao plantão policial, onde as versões dos fatos foram registradas. O caso será investigado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias da ocorrência e a responsabilidade de cada participante na confusão.

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