Duas pessoas que estavam sendo procuradas pela Justiça foram localizadas e detidas pela Polícia Militar durante ações de patrulhamento realizadas na madrugada desta segunda-feira (15), em Birigui.
De acordo com informações da corporação, uma das abordagens resultou na captura de um homem que possuía mandado de prisão relacionado ao crime de roubo. Após a confirmação da situação judicial, ele foi detido pelos policiais.
Em uma segunda ocorrência, as equipes localizaram um indivíduo que havia deixado o Centro de Ressocialização de Birigui. Conforme apurado, ele havia se evadido da unidade prisional no dia anterior.
Após os procedimentos de praxe, o homem foi recapturado e reconduzido ao sistema prisional. Segundo a Polícia Militar, o delegado responsável pelo plantão dispensou a formalização da ocorrência na delegacia.
Os dois capturados permaneceram sob custódia e foram colocados à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento das determinações legais.
As ações fazem parte do trabalho preventivo e ostensivo desenvolvido pela Polícia Militar no município, com foco na localização de foragidos e no reforço da segurança pública.
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