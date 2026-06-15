Duas pessoas que estavam sendo procuradas pela Justiça foram localizadas e detidas pela Polícia Militar durante ações de patrulhamento realizadas na madrugada desta segunda-feira (15), em Birigui.

De acordo com informações da corporação, uma das abordagens resultou na captura de um homem que possuía mandado de prisão relacionado ao crime de roubo. Após a confirmação da situação judicial, ele foi detido pelos policiais.

Em uma segunda ocorrência, as equipes localizaram um indivíduo que havia deixado o Centro de Ressocialização de Birigui. Conforme apurado, ele havia se evadido da unidade prisional no dia anterior.