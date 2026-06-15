15 de junho de 2026
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AÇÃO DA PM

Patrulhamento resulta em duas capturas em bairros de Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Um dos detidos era procurado por roubo; outro havia fugido do Centro de Ressocialização.
Um dos detidos era procurado por roubo; outro havia fugido do Centro de Ressocialização.

Duas pessoas que estavam sendo procuradas pela Justiça foram localizadas e detidas pela Polícia Militar durante ações de patrulhamento realizadas na madrugada desta segunda-feira (15), em Birigui.

De acordo com informações da corporação, uma das abordagens resultou na captura de um homem que possuía mandado de prisão relacionado ao crime de roubo. Após a confirmação da situação judicial, ele foi detido pelos policiais.

Em uma segunda ocorrência, as equipes localizaram um indivíduo que havia deixado o Centro de Ressocialização de Birigui. Conforme apurado, ele havia se evadido da unidade prisional no dia anterior.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi recapturado e reconduzido ao sistema prisional. Segundo a Polícia Militar, o delegado responsável pelo plantão dispensou a formalização da ocorrência na delegacia.

Os dois capturados permaneceram sob custódia e foram colocados à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento das determinações legais.

As ações fazem parte do trabalho preventivo e ostensivo desenvolvido pela Polícia Militar no município, com foco na localização de foragidos e no reforço da segurança pública.

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