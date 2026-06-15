Três pessoas foram presas na noite de domingo (14) durante uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Araçatuba. A ocorrência foi registrada no bairro Mão Divina após os policiais receberem informações sobre uma suposta venda de entorpecentes em uma residência da região.

Segundo a corporação, equipes realizaram monitoramento nas proximidades do imóvel e observaram uma movimentação considerada compatível com a prática do tráfico. Após a confirmação das suspeitas, os policiais decidiram realizar a abordagem dos indivíduos que estavam no local.

Durante as buscas, foram apreendidos 93 microtubos contendo cocaína, 21 porções de crack e cinco porções de maconha. Os agentes também localizaram R$ 2.960,35 em dinheiro e cinco aparelhos celulares que estavam em posse dos suspeitos.