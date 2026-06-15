A Câmara Municipal de Birigui realiza nesta terça-feira (16), a partir das 19h, mais uma sessão ordinária com quatro projetos na pauta. Entre os temas que devem concentrar as atenções dos vereadores está o projeto de lei que autoriza o município a realizar a transferência complementar de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Birigui.

De acordo com a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, a medida busca garantir recursos para atender a demanda adicional de alunos da Educação Especial que surgem ao longo do ano letivo e que não foram contemplados pelos repasses calculados com base no último Censo Escolar. O objetivo é assegurar a continuidade dos atendimentos especializados prestados pela entidade, considerada referência no município.

A justificativa do projeto destaca que a APAE ampliou sua estrutura no início de 2026, com a implantação de cinco novas salas de aula, possibilitando o atendimento imediato de 42 alunos que estavam em demanda reprimida. Mesmo com a ampliação, novos encaminhamentos seguem ocorrendo durante o ano, exigindo suplementação dos recursos para custear profissionais, manutenção e demais despesas relacionadas ao atendimento educacional especializado.