Uma tentativa de escapar da abordagem policial terminou com a prisão em flagrante de um homem na noite deste sábado (13), no bairro Primavera, em Araçatuba. Ele foi detido conduzindo uma motocicleta furtada e com os sinais de identificação adulterados.
Segundo informações da Polícia Militar, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento pela região quando perceberam que o motociclista, ao notar a aproximação da viatura, acelerou repentinamente, levantando suspeitas. Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram interceptá-lo no cruzamento das ruas Celestino dos Santos Esgalha e José Geraldi.
Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi localizado. No entanto, ao ser questionado sobre a origem da motocicleta, o condutor contou que havia adquirido o veículo em Birigui após uma negociação feita por um grupo de WhatsApp destinado à compra e venda de produtos.
Ainda de acordo com o relato, ele desembolsou R$ 3,2 mil e entregou um aparelho celular como parte do pagamento. O próprio suspeito teria admitido aos policiais que o preço estava muito abaixo do valor praticado no mercado.
Na vistoria realizada pela equipe, foi constatado que a placa instalada não correspondia aos dados originais do veículo. Após consulta aos sistemas de segurança, os policiais descobriram que a motocicleta era uma Honda CG 150 Titan, de cor prata, furtada em Birigui no último dia 20 de maio, e que circulava com identificação adulterada.
Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba. Conforme registrado na ocorrência, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga.
Após analisar os fatos, a autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A motocicleta foi apreendida e, após os procedimentos legais e periciais, deverá ser restituída ao proprietário.
A ocorrência reforça o trabalho das forças de segurança no combate à circulação de veículos furtados e adulterados, prática frequentemente associada a outros crimes patrimoniais.
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