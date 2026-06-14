Uma tentativa de escapar da abordagem policial terminou com a prisão em flagrante de um homem na noite deste sábado (13), no bairro Primavera, em Araçatuba. Ele foi detido conduzindo uma motocicleta furtada e com os sinais de identificação adulterados.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento pela região quando perceberam que o motociclista, ao notar a aproximação da viatura, acelerou repentinamente, levantando suspeitas. Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram interceptá-lo no cruzamento das ruas Celestino dos Santos Esgalha e José Geraldi.

Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi localizado. No entanto, ao ser questionado sobre a origem da motocicleta, o condutor contou que havia adquirido o veículo em Birigui após uma negociação feita por um grupo de WhatsApp destinado à compra e venda de produtos.