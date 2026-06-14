A Câmara Municipal de Andradina realiza nesta segunda-feira (15), a partir das 14h, a 20ª Sessão Ordinária de 2026, com projetos de lei e requerimentos voltados a infraestrutura, esporte, mobilidade urbana, desenvolvimento rural e valorização da história do município.
Entre as matérias em pauta está o Projeto de Lei nº 08/2026, do vereador Marcel Luis Cruz Calestini, que denomina Rua Arricierre Gaiotto a atual Rua Projetada 1, no Bairro Ecoville.
Também será analisado o Projeto de Lei nº 10/2026, de Kleberson Batista dos Santos, que denomina Rua José Garbim Filho a atual Rua 5 do Bairro Residencial Esmeralda.
Outra proposta é o Projeto de Lei nº 18/2026, da vereadora Eloá Pessoa da Silva Harada Teixeira, que oficializa como Praça Salvador Ribeiro Brito uma área pública na Vila São João.
Além dos projetos, os vereadores analisarão requerimentos ao Executivo. Silas Carlos de Oliveira solicita melhorias no campo da Vila Mineira, como academia ao ar livre, reforço na iluminação, reforma dos vestiários e água gelada para atletas e frequentadores.
Edgar Dourados Matos pede informações sobre a perfuração de um poço artesiano no Assentamento Três Irmãos, em área cedida à Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Terra Prometida.
Na mobilidade urbana, Kleberson Batista dos Santos solicita estudos para implantação de espaço adequado para aulas práticas de direção veicular, diante das dificuldades enfrentadas por candidatos à CNH, instrutores e moradores das proximidades do local atualmente utilizado.
As matérias já passaram pelas etapas regimentais de análise e parecer das comissões permanentes e estão aptas para discussão e votação em plenário.
A reunião é aberta ao público e poderá ser acompanhada por cidadãos interessados nos trabalhos do Legislativo andradinense.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.