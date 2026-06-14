A Câmara Municipal de Andradina realiza nesta segunda-feira (15), a partir das 14h, a 20ª Sessão Ordinária de 2026, com projetos de lei e requerimentos voltados a infraestrutura, esporte, mobilidade urbana, desenvolvimento rural e valorização da história do município.

Entre as matérias em pauta está o Projeto de Lei nº 08/2026, do vereador Marcel Luis Cruz Calestini, que denomina Rua Arricierre Gaiotto a atual Rua Projetada 1, no Bairro Ecoville.

Também será analisado o Projeto de Lei nº 10/2026, de Kleberson Batista dos Santos, que denomina Rua José Garbim Filho a atual Rua 5 do Bairro Residencial Esmeralda.