14 de junho de 2026
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ARAÇATUBA

Câmara analisa 20 projetos sobre segurança, saúde e inclusão

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Angelo Cardoso | Câmara Municipal de Araçatuba
Com 20 projetos na pauta, vereadores de Araçatuba discutem propostas que vão desde reconhecimento facial em escolas até programas sociais e mudanças na administração municipal
Com 20 projetos na pauta, vereadores de Araçatuba discutem propostas que vão desde reconhecimento facial em escolas até programas sociais e mudanças na administração municipal

A Câmara Municipal de Araçatuba realiza mais uma sessão ordinária na próxima segunda-feira (15), com uma pauta composta por 20 matérias. A expectativa é de debates intensos entre os vereadores, repetindo o cenário das últimas semanas, quando as discussões prolongaram os trabalhos no plenário.

Entre os projetos de maior repercussão está a proposta do vereador Denilson Pichitelli (Republicanos), que prevê a instalação de câmeras com reconhecimento facial e uso de Inteligência Artificial em escolas municipais e unidades básicas de saúde durante o período de funcionamento.

Na área de proteção social, o vereador João Pedro Pugina (PL) propõe a criação do programa "Recomeço Mulher Araçatubense", voltado à autonomia financeira de mulheres vítimas de violência doméstica.

A vereadora Sol do Autismo (PL) apresenta quatro projetos. Um deles exige a apresentação de certidão de antecedentes criminais por profissionais que atuam com crianças e adolescentes em organizações e instituições beneficiadas com recursos públicos por meio de emendas impositivas. As demais propostas tratam da vacinação domiciliar para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de ações de qualificação profissional e empreendedorismo inclusivo para pessoas com deficiência e da denominação de uma via pública.

Também está na pauta projeto do vereador Ícaro Morales (MDB) que autoriza a criação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos, destinado a ampliar o acesso da população a equipamentos de reabilitação e mobilidade.

Na área da saúde, os vereadores Gilberto Batata Mantovani (PSD) e Damião Brito (Rede) propõem diretrizes para a organização do tempo de espera na atenção básica.

Já o vereador João Moreira (PP) apresenta projeto que institui o Dia da Mãe Atípica no calendário oficial do município, além de proposta para identificação física e eletrônica dos imóveis e áreas pertencentes ao patrimônio público.

O Poder Executivo encaminhou quatro projetos para apreciação dos vereadores, entre eles o Plano Municipal de Cultura, a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 646,7 mil e alterações administrativas relacionadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agroindustrial e ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural.

A presidente da Câmara, vereadora Edna Flor (Podemos), também assina projeto que altera as regras para denominação de próprios, logradouros e equipamentos públicos municipais.

Com uma pauta extensa e temas ligados à segurança, saúde, inclusão, cultura e desenvolvimento rural, a sessão deve concentrar importantes discussões e decisões com impacto direto na população de Araçatuba.

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