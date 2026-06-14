A Câmara Municipal de Araçatuba realiza mais uma sessão ordinária na próxima segunda-feira (15), com uma pauta composta por 20 matérias. A expectativa é de debates intensos entre os vereadores, repetindo o cenário das últimas semanas, quando as discussões prolongaram os trabalhos no plenário.

Entre os projetos de maior repercussão está a proposta do vereador Denilson Pichitelli (Republicanos), que prevê a instalação de câmeras com reconhecimento facial e uso de Inteligência Artificial em escolas municipais e unidades básicas de saúde durante o período de funcionamento.

Na área de proteção social, o vereador João Pedro Pugina (PL) propõe a criação do programa "Recomeço Mulher Araçatubense", voltado à autonomia financeira de mulheres vítimas de violência doméstica.