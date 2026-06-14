Servidores da Câmara Municipal de Araçatuba participaram, nesta semana, de uma capacitação voltada ao atendimento de emergências, com foco em primeiros socorros e procedimentos de desengasgo. A iniciativa teve como objetivo preparar os participantes para agir de forma rápida e segura até a chegada do atendimento especializado.
O treinamento foi conduzido pelo soldado PM Franco, integrante do 20º Grupamento de Bombeiros, sediado em Birigui, e contou com atividades práticas e simulações de ocorrências que podem acontecer no dia a dia. A presidente da Câmara, vereadora Edna Flor (Podemos), também acompanhou a ação.
Durante a apresentação, o bombeiro destacou que os primeiros minutos após um acidente ou mal súbito são decisivos para aumentar as chances de sobrevivência da vítima.
Com demonstrações práticas, os participantes aprenderam a identificar situações de parada cardiorrespiratória, realizar técnicas de reanimação cardiopulmonar (RCP) e aplicar corretamente a manobra de desengasgo em diferentes públicos, como bebês, crianças, adultos, gestantes, pessoas obesas e pessoas com deficiência.
Segundo o instrutor, atitudes simples e conhecimento básico podem evitar tragédias enquanto o socorro especializado está a caminho. Ele ressaltou que a atuação de quem presencia uma emergência pode ser determinante para preservar a vida e reduzir sequelas.
Cursos gratuitos
Além das capacitações presenciais, o Corpo de Bombeiros disponibiliza à população o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVACB), plataforma gratuita que reúne conteúdos sobre prevenção de acidentes, combate a incêndios e noções de primeiros socorros.
Entre os cursos oferecidos estão Sociedade Mais Segura – Primeiros Socorros, Sociedade Mais Segura – Incêndios, Jovem Mais Seguro e Criança Mais Segura, ampliando o acesso da comunidade a conhecimentos que podem fazer a diferença em situações críticas.
Conscientização
Araçatuba também passou a contar com uma legislação específica voltada à conscientização sobre casos de engasgo e asfixia. A Lei Municipal nº 9.012/2026 instituiu o Dia de Conscientização sobre a Manobra de Heimlich e as Diretrizes Cientificamente Recomendadas para Casos de Engasgo e Asfixia.
A data será lembrada anualmente no segundo sábado de setembro e integra oficialmente o calendário de eventos do município, reforçando a importância da educação preventiva e da disseminação de técnicas que podem salvar vidas.
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