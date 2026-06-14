Servidores da Câmara Municipal de Araçatuba participaram, nesta semana, de uma capacitação voltada ao atendimento de emergências, com foco em primeiros socorros e procedimentos de desengasgo. A iniciativa teve como objetivo preparar os participantes para agir de forma rápida e segura até a chegada do atendimento especializado.

O treinamento foi conduzido pelo soldado PM Franco, integrante do 20º Grupamento de Bombeiros, sediado em Birigui, e contou com atividades práticas e simulações de ocorrências que podem acontecer no dia a dia. A presidente da Câmara, vereadora Edna Flor (Podemos), também acompanhou a ação.

Durante a apresentação, o bombeiro destacou que os primeiros minutos após um acidente ou mal súbito são decisivos para aumentar as chances de sobrevivência da vítima.