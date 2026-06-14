O que começou como uma noite de confraternização terminou em uma ocorrência grave de violência doméstica em Araçatuba. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante após, supostamente, atacar a companheira, ameaçar a enteada e provocar destruição dentro da residência da família, no Residencial Beatriz.

Segundo a investigação, o casal havia passado a noite em um encontro para acompanhar uma partida da Seleção Brasileira. Ao retornarem para casa, o comportamento do rapaz teria mudado completamente, dando início a uma sequência de agressões e intimidações.

De acordo com o relato da mulher, a primeira vítima das ofensas foi sua filha de sete anos, uma criança com necessidades especiais. Ao intervir para defender a menina, ela também passou a ser alvo do companheiro, que teria iniciado uma discussão violenta e a empurrado.