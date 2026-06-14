O que começou como uma noite de confraternização terminou em uma ocorrência grave de violência doméstica em Araçatuba. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante após, supostamente, atacar a companheira, ameaçar a enteada e provocar destruição dentro da residência da família, no Residencial Beatriz.
Segundo a investigação, o casal havia passado a noite em um encontro para acompanhar uma partida da Seleção Brasileira. Ao retornarem para casa, o comportamento do rapaz teria mudado completamente, dando início a uma sequência de agressões e intimidações.
De acordo com o relato da mulher, a primeira vítima das ofensas foi sua filha de sete anos, uma criança com necessidades especiais. Ao intervir para defender a menina, ela também passou a ser alvo do companheiro, que teria iniciado uma discussão violenta e a empurrado.
Ainda conforme a ocorrência, o suspeito perdeu o controle e danificou uma porta de vidro do imóvel. Com um dos pedaços quebrados em mãos, teria feito ameaças de morte contra a mulher e a criança. As cenas de violência aconteceram diante dos filhos que estavam na casa, entre eles um menino de quatro anos, filho do casal.
A Guarda Civil Municipal foi acionada e encontrou o investigado ferido em uma das pernas. A suspeita é de que o corte tenha sido causado pelos próprios estilhaços do vidro quebrado durante o episódio. Ele foi socorrido ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico, e posteriormente conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher.
Conforme consta no registro policial, durante o atendimento o homem admitiu ter ingerido bebida alcoólica e consumido cocaína antes dos fatos.
A mulher afirmou que, ao longo dos cerca de cinco anos de convivência, nunca havia enfrentado uma situação semelhante. Temendo pela própria segurança e pela proteção dos filhos, ela pediu à Justiça a concessão de medidas protetivas, incluindo o afastamento do investigado do lar e a proibição de qualquer aproximação ou contato.
Após analisar os depoimentos e as circunstâncias da ocorrência, a autoridade policial manteve a prisão em flagrante e solicitou a conversão da medida em prisão preventiva. O investigado permaneceu detido e responderá por crimes relacionados à violência doméstica, ameaça, dano e agressão.
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