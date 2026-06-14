O pedreiro Márcio Antônio Irineu Munhos, de 47 anos, morreu na noite de sábado (13) na Santa Casa de Araçatuba, após quase um mês internado em decorrência de um grave acidente de motocicleta ocorrido na zona rural de Santo Antônio do Aracanguá.

A comunicação do óbito foi feita à polícia por uma irmã da vítima. Segundo o relato, o acidente aconteceu no dia 22 de maio, quando Márcio trafegava pela estrada do Córrego do Lambari e, por razões que ainda deverão ser esclarecidas, sofreu uma queda com a motocicleta.

De acordo com as informações registradas, um amigo que passava pelo local encontrou o pedreiro caído às margens da estrada e o reconheceu. Imediatamente, ele acionou o socorro, e a vítima foi levada para o hospital de Santo Antônio do Aracanguá.