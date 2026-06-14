O pedreiro Márcio Antônio Irineu Munhos, de 47 anos, morreu na noite de sábado (13) na Santa Casa de Araçatuba, após quase um mês internado em decorrência de um grave acidente de motocicleta ocorrido na zona rural de Santo Antônio do Aracanguá.
A comunicação do óbito foi feita à polícia por uma irmã da vítima. Segundo o relato, o acidente aconteceu no dia 22 de maio, quando Márcio trafegava pela estrada do Córrego do Lambari e, por razões que ainda deverão ser esclarecidas, sofreu uma queda com a motocicleta.
De acordo com as informações registradas, um amigo que passava pelo local encontrou o pedreiro caído às margens da estrada e o reconheceu. Imediatamente, ele acionou o socorro, e a vítima foi levada para o hospital de Santo Antônio do Aracanguá.
Devido à gravidade dos ferimentos, Márcio precisou ser transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico grave e permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Conforme relato dos familiares, o quadro clínico apresentou melhora e o paciente recebeu alta médica no dia 28 de maio. No entanto, já no dia seguinte, voltou a apresentar complicações, entre elas febre alta, sendo novamente atendido no hospital de Aracanguá.
Posteriormente, ele foi transferido mais uma vez para Araçatuba. Os familiares foram informados de que o paciente enfrentava uma infecção, quadro que teria agravado seu estado de saúde. Desde então, permaneceu hospitalizado até a confirmação da morte.
A documentação médica apresentada à polícia aponta a internação em 22 de maio, sem mencionar a alta hospitalar, seguida de um novo atendimento em 29 de maio, conforme informado pela família.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento O caso foi registrado como morte suspeita e deverá ser apurado pelas autoridades competentes.
Velório
O corpo de Munhos será velado na capela São Judas Tadeu em Birigui a partir das 14h deste domingo e o sepultamento acontece às 9h desta segunda-feira, 15, no Cemitério da Consolação em Birigui.
Segundo apurado pela reportagem, a vítima estava residindo na cidade de Santo Antonio do Aracanguá, mas seria natural de Birigui.
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